Bronny James otsustas Lõuna-California ülikooli kasuks

Lebron "Bronny" James Jr. on otsustanud, et jätkab korvpallikarjääri Lõuna-California ülikoolis USC.

Bronny James teatas kauaoodatud otsusest USC-ga liituda öösel vastu pühapäeva. Teadaolevalt valis ta USC üle Oregoni ja Ohio State'i.

Sierra Canyoni keskkooli mängijat on hinnatud üheks enda lennu parimaks tagamängijaks, eriti hinnatakse tema oskusi kaitsemängijana. ESPN-i hinnangul on ta 2023. aasta lennu 19. parim mängija. James liitus Sierra Canyoni keskkooliga 2019. aasta mais, kus mängis ka Dwyane Wade'i poeg Ziaire ning nüüd NBA-s leiba teeniv Ziaire Williams.

View this post on Instagram A post shared by @bronny

Pärast tema koduklubi Los Angeles Lakersi võidukat mängu Golden State Warriorsi vastu ütles uhke isa LeBron James, et pojast saab tõenäoliselt esimene inimene suguvõsas, kes kõrgkooli läheb. "Tema isa ei käinud ülikoolis. Ta ema ei käinud ülikoolis. See on tõesti lahe, USC saab endale ühe hea poisi," ütles NBA kõigi aegade punktirekordit omav James, kes liitus NBA-ga otse keskkoolist.

38-aastane isa ütles, et tema eesmärk on jätkuvalt mängida koos enda pojaga. "Ma ütlen seda tõsidusega. Loomulikult pean enda keha ja vaimu värskena hoidma, aga lõppude lõpuks olen selles liigas teinud, mis olen ja nüüd alustab mu poeg enda teekonda," ütles üks korvpalliajaloo paremaid mängijaid.

"Aga lihtsalt kuna mina tahan temaga koos mängida, ei tähenda see, et tema seda tahtma peaks. Ja see on okei. Minu töö on poega toetada, misiganes ta ette võtta tahab," lisas James.

Vaata Bronny Jamesi 12. klassi hooaja paremaid hetki siit: