Rahvusvaheline võimlemisliit näitas agressorriikidele rohelist tuld

Võimlemine. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Rahvusvaheline võimlemisliit otsustas nädalavahetusel Sharm El Sheikhis toimunud täitevkomitee kohtumisel lubada Venemaa ja Valgevene sportlased taas oma lipu all rahvusvahelistele võistlustele.

Täitevkomitee otsustas tühistada kõik Venemaa ja Valgevene sportlastele kehtestatud piirangud, mis olid jõus alates 2022. aasta veebruarist, mil Venemaa alustas täiemahulist sõda Ukrainas. Seega saavad Venemaa ja Valgevene sportlased nüüdsest osaleda rahvusvahelistel võistlustel oma riigi sümboolikaga.

Eesti võimlemisliidu asepresident Maris Jesse ütles ERR-ile, et täitevkomitee otsus tuli ootamatult. "Otsuse sõnastusest jääb mulje, et Vene ja Valgevene kodanikest sportlased ei pea enam neutraalstaatust taotlema ja saavad võistelda taas oma riiki esindades. Otsus tuli praegu ootamatult, eelnevat konsulteerimist ega arutelu liikmesföderatsioonidega paraku ei toimunud," märkis Jesse.

Jesse lisas, et Eesti juunior ja täiskasvanute ehk meistriklassi sportlased osalevad rahvusvahelistel tiitlivõistlustel sõltumata sellest, kas Venemaa või Valgevene sportlased võistlevad seal neutraalsetena või oma riigi sümboolikaga. "Välisvõistlustel ja treeninglaagrites osalemise kohta on meil alates 2022. aasta veebruarist jõus keeld osaleda Venemaal ja Valgevenes korraldatavatel üritustel ja see on jätkuvalt jõus," täpsustas Jesse.

Pikki aastaid on Eestis veebruarikuus korraldatud kõrgetasemelist Miss Valentine võistlust. Jesse sõnul ei pruugi esmaspäevase otsuse valguses Miss Valentine tulevikus enam Rahvusvahelise Võimlemisliidu võistluskalenderisse kuuluda.

"Võistluskalendrisse kuulumiseks peab võistlusele registreerimine olema avatud kõikide riikide kodanikele. Samas ülimuslikud on muidugi riigi viisa- ja maale sisenemise regulatsioonid. Siin ootame ära lisaselgitused Rahvusvaheliselt Võimlemisliidult ning arutame järgmisi samme edasi," selgitas Jesse.

