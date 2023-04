Suveolümpiaalade liit: agressorriikide sportlased sõda hukka mõistma ei pea

Rahvusvaheliste Suveolümpiaföderatsioonide Assotsiatsiooni (ASOIF) president Francesco Ricci Bitti ütles neljapäeval, et Venemaa ja Valgevene sportlased peavad rahvusvahelisele spordiareenile naastes allkirjastama nn neutraalsusdeklaratsiooni, kuid ei pea sõda hukka mõistma.

Märtsi lõpus avaldas rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) nimekirja soovitusi, milles kutsuti üles rahvusvahelisi alaliitusid ja võistluste korraldajaid lubama Venemaa ja Valgevene sportlastel neutraalsete üksiksportlastena osaleda. Siiski oli soovitustes märgitud, et võistlustel ei tohi osaleda sportlased, kes on seotud Venemaa sõjaväe või muude riiklike julgeolekuasutustega.

ROK-i otsus lubada agressorriikide sportlased taas võistlustele on kutsunud esile laialdast kriitikat, kuid mitmed alaliidud on otsustanud Venemaa ja Valgevene sportlased võistlustele lubada, sest käsil on kvalifikatsioonivõistlused järgmise aasta Pariisi olümpiamängude jaoks.

ASOIF-i president Francesco Ricci Bitti ütles Prantsusmaa väljaandele L'Equipe, et agressorriikide sportlased peavad võistlustel osalemiseks allkirjastama dokumendi, millega deklareerivad enda neutraalsust Venemaa sissetungi osas. "Aga neilt ei paluta sõja hukkamõistmist, sest see on Venemaal kriminaalasi," ütles Ricci Bitti.

Olümpiaametnik lisas, et esmast nn neutraalsusdeklaratsiooni pannakse hetkel kokku ning selle dokumendi erinevate rahvusvaheliste alaliitude vahel harmoniseerimine võib osutuda keeruliseks ülesandeks.

Mitmed alaliidud, sh rahvusvaheline vehklemisliit, rahvusvaheline lauatennise föderatsioon ning rahvusvaheline maadlusliit, on otsustanud Venemaa ja Valgevene sportlased taas võistlustele lubada. Samas on eelmisel aastal kehtestatud keelu säilitanud muuseas nii rahvusvaheline ratsaliit kui ka rahvusvaheline sulgpalliliit.