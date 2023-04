Paltser: Fordi töökindlus pole praegu see, mida Tänak sooviks

Ott Tänak ja Martin Järveoja lõpetasid Horvaatia ralli teise kohaga. MM-sarja punktitabelis on Tänak praegu neljandal kohal, kuid liidrist vaid nelja punkti kaugusel. Ralliajakirjanik Rauno Paltser nentis, et Fordi töökindlust jätab praegu soovida.

"[Sebastien] Ogier ja [Kalle] Rovanperä andsid võimaluse selle võidu peale, ka [Thierry] Neuville. Aga kahjuks Fordi töökindlus ei ole hetkel see, mida Ott ja Martin sooviksid. Kõikidel päevadel oli ju tegelikult tehnilisi probleeme," sõnas Paltser ERR-i stuudios. "Reedel oli kohe algusest peale probleeme, laupäeval Ott isegi oli hommikul üllatunud, aga päeva teises pooles tekkis väikene käsipiduriprobleem, mis jälle aega röövis, kuigi oli juba [Elfyn] Evansile mõnusalt lähedale võetud. Viimane võistluspäev kulges juba sellises rütmis, et saaks juba see ralli läbi."

"Kui vaatame MM-arvestusele peale, siis kolm esimest on Toyotad. Sel nädalavahetusel 20 katsevõidust 14 läks Toyotale, tegid ka selles mõttes puhta töö. Elfyn Evans küll võitis, aga meeskondlikke punkte ta Toyotale ei toonud, sellega nad läksid alt. Aga kindlasti brittide poolt väga emotsionaalne võit," jätkas Paltser. "Tahaks, et midagi uut oleks see, et Ford kestaks."

"See, et Ogier endiselt MM-sarja juhib, kuigi nüüd Evansiga jagatult, on minu jaoks veidi üllatus. Ei tundunud reaalne, et ta jääb sinna, aga mees ikka tegi seda, mida ta kõige paremini oskab," arutles Paltser. "Aga seis on väga tihe, Toyota kolmik on ainult ühe punkti sees ja Tänak-Järveoja neli punkti, Neuville viiendana kaotab 11 punkti. Väga tihe heitlus. Neljast rallist on kolm erinevat võitjat, seda tahab näha nii WRC-sari ise kui ka kõik rallifännid, ma arvan."

MM-sari jätkub nüüd seitsme järjestikuse kruusaralliga, neist esimene sõidetakse mai keskel Portugalis. "Kui stardipositsioonide peale minna, siis Ogier sinna startima ei lähe ehk siis eest lähevad Evans ja Rovanperä, Tänak kolmandana. Ehk siis kolmas-neljas võiks juba päris hea stardipositsioon olla," ütles Paltser. "Kui palju nüüd seda arendustööd jõutakse selle kahe-kolme nädalaga teha… julgen selles kahelda. Mingit väga suurt sammu sealt edasi ei ole, aga lootma peab igatahes, et vähemalt midagi sellist katastroofilist ei tuleks, nagu oli Mehhikos."

Paltser ütles ka, et oma jälje jättis rallile nädal varem toimunud traagiline sündmus, kus testi käigus tehtud avariis hukkus Hyundai piloot Craig Breen. "Juba alates testikatsest, kui neid kommentaare seal kuulata, pühendasid kõik selle ralli varalahkunud Craigile. Kui läks lõpuks stardituli esimesest katsest põlema, keskenduti sada protsenti sellele katsele ja sellele tööle, mida tegema peab, aga finišis tuli taaskord see jutuks," lausus ta.