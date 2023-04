Tänak ebaõnnestunud rehvitaktikast: infot ja aega oli üsna vähe

Paraku oli katse oodatust kuivem ja eestlane kaotas enam kui 25-kilomeetrisel lõigul parimat aega näidanud Esapekka Lappile (Hyundai) 17 sekundiga ja langes tol momendil kolmandalt kohalt neljandaks.

"Ma arvan, et meile teadaoleva info kohaselt polnud tegu nii vale mõtlemisega. Meie andmed näitasid, et alates neljandast kilomeetrist pilved koonduvad ja ootasime vihma juba üsna katse alguses," selgitas Tänak hiljem DirtFishile.

"Ja kui juba katsel olime, siis selles kohas oli üsna päikeseline. Nii et asi ei toimunud ja loomulikult oli see märja ilma rehvidega väga pikk katse üsna kuivades oludes."

"Raske oli öelda, kuna infot oli üsna vähe ja meil oli otsuse tegemiseks üsna vähe aega," jätkas eestlane. "Nii et tiimi poolt oli sõnum, et peaksime kasutama märja ilma rehve, nõnda tegimegi ja mõistagi see ei toiminud. Aga teisalt polnud see ka täielik katastroof. Oleme mängus ees."

Järgmise katse Tänak juba võitis ja tõusis tagasi esikolmikusse. Päeva lõpuks kaotas ta liider Thierry Neuville'ile (Hyundai) täpselt poole minutiga. Elfyn Evans (Toyota) jäi 24,3 sekundi kaugusele, aga Lappi hingab üsna kuklasse - vahe on vaid 3,4 sekundit.