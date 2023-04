FOTOD | Rallipere mälestas ühiselt Craig Breeni

"Rallikogukond ühineb, et mälestada meie kallist sõpra ja tiimikaaslast Craig Breeni. Craig, sind igatsetakse väga," kirjutas Hyundai sotsiaalmeedias.

Neljapäevase testikatse finišis andsid pea kõik esimese läbimise lõpetanud sõitjad emotsionaalse intervjuu. Ott Tänak tõdes, et Breeni surm jättis talle sügava jälje.

"Tean, et tuleb raske ja nõudlik nädalavahetus meile kõigile. Sees on tühi tunne, see sööb meid sisemiselt. Väga raske on. Lubasin Jackiele (Craig Breeni ema - toim), et naeratan. Veetsin pühapäeval Craigi perega aega. Nad on ääremiselt toredad inimesed, kes andsid mulle väga palju positiivset energiat. Aitäh neile selle eest," rääkis Tänak.