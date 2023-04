Tänak: alati on frustreeriv rallit probleemiga alustada

"Alati on frustreeriv rallit probleemiga alustada. Suutsime auto hoolduspausiks koju tagasi tuua ja loodetavasti leiame lahenduse," rääkis Tänak WRC otseülekande vahendusel. "Me täpselt ei tea, milles probleem on, aga kindlasti mingisugune jama on. Olime roolimisega hädas."

M-Spordi pealik Richard Millener kinnitas, et Tänaku muredele otsitakse lahendusi. "Me pole täiesti kindlad, milles probleem on. Peame pausi ajal seadistust natukene muutma ja vedrustust sättima. Viimase kahe kiiruskatse põhjal võib öelda, et ajad on kiired ja praegu oleme heas seisus."

"Katse lõpus on huvitav kuulda sõitjate kommentaare, kuidas teed on ootamatult mustad. Võistleme siin kolmandat aastat järjest ja võiks arvata, et teame väga hästi, mis meid ees ootab, aga Horvaatia ralli oskab igal aastal üllatada. Minu arvates on see hooaja üks raskemaid rallisid, aga see teebki huvitavaks," lisas Millener.