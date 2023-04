Evans jättis Tänaku selja taha ja lõpetas pikale veninud võidupõua

Esimest korda pärast tunamullust Soome rallit võidutsenud Evans näitas Horvaatias stabiilselt head minekut, kuid võitis nädalavahetuse jooksul ainult ühe kiiruskatse. Toyota piloodi triumfile aitasid kaasa tiimikaaslaste Sebastien Ogier' ja Kalle Rovanperä ning Thierry Neuville'i (Hyundai) ebaõnnestumised. Ogier ja Rovanperä võitsid kahe peale 13 kiiruskatset, ent langesid juba reedel kõrgest mängust, kuna lõhkusid mõlemad teisel katsel rehvi. Reede hommikust alates liidrikohal olnud Neuville tegi laupäeval 11. kiiruskatsel avarii ning jätkas pühapäeval super-rally süsteemis.

Neuville'i katkestamise järel liidriks kerkinud Evansile hakkas konkurentsi pakkuma Ott Tänak, kes võitis kaks kiiruskatset ja oli 14. kiiruskatse järel esikohast 12,5 sekundi kaugusel. Paraku Tänak lähemale ei jõudnud, sest 15. katsel lakkas tema autol käsipidur töötamast. Laupäevased probleemid tõmbasid Tänaku hea hoo maha ning pühapäeval ei suutnud eestlane kaotatud aega tagasi teha. Kokkuvõttes saavutas Tänak teist aastat järjest Horvaatias teise koha.

