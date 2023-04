Tänak: tundub, et auto töötab hästi ainult lühikeses ajaaknas

Tänak võitis kaks kiiruskatset ja oli 14. kiiruskatse järel esikohast 12,5 sekundi kaugusel. Paraku Tänak lähemale ei jõudnud, sest 15. katsel lakkas tema autol käsipidur töötamast. Laupäevased probleemid tõmbasid Tänaku hea hoo maha ning pühapäeval ei suutnud eestlane kaotatud aega tagasi teha. Kokkuvõttes saavutas Tänak teist aastat järjest Horvaatias teise koha.

"Autol on kiirust, seda on aegadest näha, aga tundub, et auto töötab hästi ainult lühikeses ajaaknas ja mul on seni olnud raske aru saada, kus see õige koht täpselt on," ütles Tänak M-Spordi pressiteate vahendusel. "Meeskond on siiani teinud väga kõvasti tööd ja mul on õnnestunud konkurentide kannul püsida, kuid peame jätkama töö tegemist, et saaksime selles põnevas tiitliheitluses osalised olla."

"Mul on hea meel, et jään üldarvestuses [liidrile] alla vaid nelja punktiga ja teine koht sel nädalavahetusel koos kahe katsevõiduga on siiski väga hea tulemus," lisas ta. "Järgmisel nädalal (sel nädalal – toim) testime Portugali ralliks ja keskendun nüüd sellele, et järgmiseks ralliks võimalikult hästi valmis olla."

Portugali ralli sõidetakse mai keskel.