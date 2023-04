VIDEOD | Craig Breen saadeti viimsele teekonnale

Breeni kirstu kandsid Waterfordi Püha Südame kirikusse teiste seas ka tema kaardilugejad Paul Nagle ja James Fulton, kes istus iirlase surmaga lõppenud avariis tema kõrvalistmel.

"Viimastel päevadel oleme heitnud pilgu maailma, mille Craig avastas, kui ta leidis oma koha mootorispordi perekonnas. Ta ei tahaks näha inimesi tema pärast pisaraid valamas, ta eelistaks inimesi meenutamas häid mälestusi," rääkis Breeni õde Kellie leinamissal.

"Craigi lugu oli üks miljonist: tal õnnestub oma pärandi läbi edasi elada. Hoidke tema vaimu meie kõigi jaoks elus. Oma kooli aastaraamatus kirjutas ta, et tahab inimesi uhkeks teha; Craig, võin öelda, et ülesanne täidetud," lõpetas ta.

A small video tribute I put together to #CraigBreen with the words of his sister Kellie, thanks Paddy Barron for the drone footage, video shot by myself. Rest In Peace Craig… pic.twitter.com/CphwoIJLad