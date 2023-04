Rovanperä oli Horvaatia testikatse kiireim, Tänak jagas teist kohta

Kalle Rovanperä sõitis testikatse kiireima aja välja kolmandal läbimisel (1.52,8). Ott Tänak oli esimese läbimise järel liidrikohal (1.54,7), kuid nii teisel kui ka kolmandal läbimisel jäi ta Rovanperäle napilt alla. Tänak ja tunamullu Horvaatia ralli võitnud Sebastien Ogier olid mõlemad soomlasest 0,8 sekundit aeglasemad nind jäid kokkuvõttes teist-kolmandat kohta jagama.

Horvaatia rallit jääb varjutama eelmisel nädalal aset leidnud tragöödia, kui rallieelsel testisõidul hukkus Hyundai sõitja Craig Breen. Testikatse finišis andsid pea kõik esimese läbimise lõpetanud sõitjad emotsionaalse intervjuu. Ott Tänak tõdes, et Breeni surm jättis talle sügava jälje. "Tean, et tuleb raske ja nõudlik nädalavahetus meile kõigile. Sees on tühi tunne, see sööb meid sisemiselt. Väga raske on. Lubasin Jackiele (Craig Breeni ema - toim), et naeratan. Veetsin pühapäeval Craigi perega aega. Nad on ääremiselt toredad inimesed, kes andsid mulle väga palju positiivset energiat. Aitäh neile selle eest," rääkis Tänak.

Hyundai autot rooliv Esapekka Lappi oli tiimikaaslase surmast selgelt räsitud.

"[Iirimaa värvides] auto näeb suurepärane välja. Meeskond on lühikese ajaga teinud väga head tööd. Mainisin kaardilugejale, et värin on sees. Mitte kiirusest, vaid seepärast, et emotsionaalselt on praegu väga raske."

Lappi lõpetas testikatse paremuselt neljanda ajaga (+1,4). Soomlase järel teenis viienda koha Takamoto Katsuta (Toyota; +1,9). Hyundai esinumber Thierry Neuville oli kuues (+2,1) ja Tänaku tiimikaaslane Pierre Louis-Loubet seitsmes (+2,5). Elfyn Evansit (Toyota) tabasid esimesel läbimisel tehnilised probleemid, mistõttu oli waleslane Rally1 arvestuses selgelt kõige aeglasem mees (2.44,0).

Lisaks Tänakule on eestlastest Horvaatias võistlustules Georg Linnamäe ja Romet Jürgenson. Linnamäe sai Rally2 lõppjärjestuses üheksanda koha ning Jürgenson lõpetas Rally4-s kuuendal kohal.

Horvaatia ralli esimesele kiiruskatsele antakse start reedel kell 09.03. Kokku sõidetakse esimesel täispikal võistluspäeval kaheksa kiiruskatset kogupikkusega 130,2 kilomeetrit. ERR-i spordiportaal vahendab sündmuste käiku terve nädalavahetuse vältel.

Eelvaade:

Seekordset MM-rallit varjutab eelmisel nädalal aset leidnud tragöödia, kus hukkus Hyundai sõitja Craig Breen. Kuigi õhus oli võimalus, et Hyundai jätab ralli vahele, otsustas meeskond siiski Horvaatias starti tulla. Varalahkunud Breeni auks tulevad kaks Hyundai autot rajale Iirimaa lipu värvides. Lisaks mälestatakse Breeni nädalavahetuse jooksul mitme leinaseisakuga.

Hyundai autod tulevad Horvaatias rajale eridisainiga Autor/allikas: Hyundai Motorsport

Kokku on Horvaatias stardis 56 ekipaaži, kellest kaheksa sõidavad Rally1 masinatega. M-Spordi ridades teevad kaasa Ott Tänak ja Pierre-Louis Loubet. Toyota saadab starti MM-sarja üldliidri Sebastien Ogier'i, Kalle Rovanperä, Elfyn Evansi ja Takamoto Katsuta. Hyundai eest stardivad Thierry Neuville ja Esapekka Lappi.

Lisaks Tänakule ja Martin Järveojale on Eesti ekipaažidest võistlustules Georg Linnamäe ja James Morgan, kes võistlevad Hyundai i20 N Rally2-ga ning Romet Jürgenson ja Siim Oja, kes istuvad Rally4 arvestuses Ford Fiesta rooli.

Kolmandat aastat järjest MM-sarja kalendrisse kuuluv ralli sõidetakse Zagrebi lähistel ning tegemist on hooaja esimese tõelise asfaldiralliga. Aprilli alguses sõitis Ott Tänak Belgias Rally de Ardennes'i asfaldirallil vihmastes tingimustes. Eestlane rääkis ralliportaalile DirtFish, et vihmased olud võiksid talle ka Horvaatias sobida.

"Belgias saime autot natukene rohkem tundma õppida ja kindlasti saime parema aimuse. Meil vedas, et saime vihmastes oludes sõita, sellistes tingimustes on meie masin hea. Monte Carlos oli kuiv, mul oli tõesti raske leida õiget tasakaalu. Kasutasime esirehve pikkadel ja kuivadel katsetel üsna halvasti – me ei suutnud neid säästa. Loodetavasti oleme nüüdseks leidnud parema tasakaalu ning rehvid peavad vastu, et saaksime rohkem suruda," sõnas Tänak.

Nelja päeva jooksul läbivad sõitjad 20 kiiruskatset kogupikkusega 301,3 kilomeetrit. Neljapäeval on kavas 3,65 kilomeetri pikkune testikatse. Tõsisem võidusõit läheb lahti reedel, kui kaheksa kiiruskatsega sõidetakse 130,2 kilomeetrit. Laupäeval leiab aset kaheksa kiiruskatset ja pühapäeval neli katset.

Horvaatia ralli ajakava:

Neljapäev

Kell 10.00 - Testikatse (3,65 km)

Reede

09.03 - SS1 Mali Lipovec - Grdanjci 1 (19,20 km)

09.56 - SS2 Stojdraga - Hartje 1 (25,67 km)

10.59 - SS3 Krašić - Vrškovac 1 (11,11 km)

12.12 - SS4 Pećurkovo Brdo - Mrežnički Novaki 1 (9,11 km)

Paus

15.45 - SS5 Mali Lipovec - Grdanjci 2 (19,20 km)

16.38 - SS6 Stojdraga - Hartje 2 (25,67 km)

17.41 - SS7 Krašić - Vrškovac 2 (11,11 km)

18.54 - SS8 Pećurkovo Brdo - Mrežnički Novaki 2 (9,11 km)

Laupäev

08.54 - SS9 Kostanjevac - Petruš Vrh 1 (23,76 km)

10.05 - SS10 Vinski Vrh - Duga Resa 1 (8,78 km)

11.23 - SS11 Ravna Gora - Skrad 1 (10,13 km)

12.26 - SS12 Platak 1 (15,63 km)

Paus

16.54 - SS13 Kostanjevac - Petruš Vrh 2 (23,76 km)

18.05 - SS14 Vinski Vrh - Duga Resa 2 (8,78 km)

19.23 - SS15 Ravna Gora - Skrad 2 (10,13 km)

20.26 - SS16 Platak 2 (15,63 km)

Pühapäev

08.08 - SS17 Trakošćan - Vrbno 1 (13,15 km)

09.38 - SS18 Zagorska Sela - Kumrovec 1 (14,09 km)

11.26 - SS19 Trakošćan - Vrbno 2 (13,15 km)

Paus

14.15 - SS20/Punktikatse Zagorska Sela - Kumrovec 2 (14,09 km)

MM-sarja üldseis sõitjate arvestuses:

1. Sebastien Ogier - 56 punkti

2. Thierry Neuville - 53 p

3. Kalle Rovanperä - 52 p

4. Ott Tänak - 47 p

5. Elfyn Evans - 44 p

6. Craig Breen - 19 p

7. Dani Sordo - 17 p

8. Esapekka Lappi - 15 p

9. Takamoto Katsuta - 8 p

10. Pierre-Louis Loubet - 8 p

MM-sarja üldseis tootjate arvestuses:

1. Toyota - 127 punkti

2. Hyundai - 100 p

3. M-Sport Ford - 73 p