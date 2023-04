Hyundai kinnitas: Breenile sai saatuslikuks salongi tunginud aiapost

"Teeolud olid libedad, auto libises teelt suhteliselt madalal kiirusel välja ja põrkas vastu puitaeda," sõnas prantslane tiimi pressiteate vahendusel. "Tara post tungis läbi juhipoolse akna salongi."

"Kohe suleti katse ja meditsiinimeeskond jõudis kiirelt sündmuskohale. Me peame lisama, et James Fulton viga ei saanud ja oleme mõttes temaga. Me teeme kõik selleks, et Jamesi sel ajal toetada."

"Craig viidi katselt haiglasse," jätkas Abiteboul. "Nii palju kui on võimalik kindlaks teha, oli tema surm silmapilkne."

Hyundai ja rahvusvaheline autoliit (FIA) uurivad juhtunut. "Nii palju, kui võimalik kindlaks teha, siis ei olnud probleemi ühegi autoosa, rehvide või turvavarustusega. Kohalik politsei koostas õnnetusest raporti," lausus tiimijuht.

Abitebouli sõnul tahtsid kõik asjaosalised traagilisest sündmusest hoolimata Horvaatia rallil osaleda ja nii oleks arvatavasti soovinud ka Breeni võitlusvaim. "Sõidame rallil kahe autoga, mõlemad on erilise kujundusega, et mälestada Craigi, tema iiri juuri ja armastatud Iirimaa rallikogukonda."

"Craig oli suurepärane inimene ja see kehtib ka tema pere ja sõbrade kohta. See on rallikogukonda lähendanud ja see on märk suurest lugupidamisest Craigi vastu. Sel nädalavahetusel toimub Craigi austamiseks mitmeid sündmuseid."

"Lisaks meie erikujundusele on meil avatud kaastunderaamat, kuhu igaüks võib kirjutada. Seda jagatakse perega. See on kõik, mis meil on hetkel öelda."