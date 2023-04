Urmo Aava meenutas Craig Breeni: ta oli väga rõõmsameelne ja sihikindel sportlane

"Craig Breeni lahkumine on kindlasti rallimaailmale väga suur kaotus. Me kõik töötame selle nimel, et sõitjate turvalisus kogu aeg suureneks. Aga see näitabki, milline on elu ja kui väikestes detailides on turvalisus kinni. Me keegi pole selliste õnnetuste eest kaitstud," rääkis Aava.

"Ma väga täpselt ei tea, mis juhtus ja erinevatel põhjustel ei taha uurida ka. Tean täpselt nii palju, kui olen uudistest lugenud ja piltidelt näinud. Tundub, et mingisugune objekt tungis autosse. Sellised väiksed, teravad või jäigad objektid on väga ohtlikud. Tänapäeva ralliautod võivad suurel kiirusel laia seinaga kokku põrgata, aga kui on teepiirded, postid või puud, siis võib kokkupõrge halvasti lõppeda," märkis Aava.

"Kõik sõitjad on kindlasti leinas. Samas tuleb aru saada, et kõik professionaalsed rallisõitjad teavad, millega nad igapäevaselt riskivad. Kindlasti on see teistele sõitjatele väga raske, aga ma arvan, et nad suudavad sellest professionaalselt edasi minna. MM-sari on nende jaoks nii suur projekt, et seda ei saa pooleli jätta," nentis Rally Estonia korraldaja.

Aava sõnul oli Breen suur Rally Estonia fänn. "Craig oli väga rõõmsameelne ja sihikindel sportlane, kes oli ka suur Rally Estonia fänn. Temaga oli alati rõõm suhelda ja mõnus asju ajada. Nii palju kui olen teda kõrvalt jälginud, siis ta oli just kiiretel kruusa- ja lumerallidel väga-väga hea. Just sellistel, mis toimuvad Soomes, Eestis ja Rootsis. Tegemist oli ikkagi maailma absoluutse tipuga."