Kalev/Cramol kordusmängus Prantsusmaa tipu vastu püssirohtu ei jätkunud

Kolmapäevase kordusmängu avaveerandi lõpus tabas Dominic Artis lühikese aja jooksul kaks kaugviset ning Kim Tillie lisas seejärel nurgast veel ühe, viies Cholet' ette 20:8. Kalev/Cramo õnneks suutis perioodi lõpusekunditel palli kaugelt läbi rõnga saata Alterique Gilbert, vähendades nõnda vahe üheksale silmale.

Artur Konontšuk eksis oma viiel esimesel kaugviskel, kui kuues teise veerandaja keskel tabas, vähenes Kalev/Cramo kaotusseis 18:22 peale. Võõrustajad tegid siis aga 9:0 minispurdi ning hoidsid Eesti klubi ligi neli minutit kuival, minnes poolajaks ette 37:22.

Kalev/Cramo tabas avapoolajal väljakult viskeid vaid 23-protsendiliselt (8/34), sealjuures käidi vabaviskejoonel vaid kaks korda, kui Wesley Van Beck tabas sealt mõlemad visked. Lauavõitluse võitis viskeid 43-protsendiliselt tabanud Cholet 26:19.

Gilbert oli kahe veerandajaga Kalev/Cramo resultatiivseim kaheksa punktiga, lisaks temale tegid skoori Van Beck (kuus), Konontšuk (viis) ja Hugo Toom (kolm punkti). Kõik neli kaugviset tabanud Artis kogus esimese 20 minutiga Cholet' poolel 18 punkti.

Kolmandat veerandaega alustas Cholet 11:2 spurdiga ja suurendas perioodi lõpus edu korraks ka 26 punktile, enne seda jäi külalismeeskond ilma Gilbertist, keda tabasid ebaõnnestunud läbimurde järel säärekrambid ning ta pidi väljakult lahkuma. Viimase kümne minutiga Eesti klubil enam imet korda saata ei õnnestunud ja nii lõppes koondskooriga 139:154 kaotanud Kalev/Cramo eurohooaeg poolfinaalis.

Kalev/Cramo resultatiivseimaks kerkis lõpuks Van Beck 18 punktiga, Gilberti arvele jäi 11 punkti ja Hugo Toom lisas üheksa silma. Artis oli üleplatsimees 20 punktiga, Boris Diallo toetas tiimi 11 punkti, 11 lauapalli ja kuue korvisööduga.

Eesti klubi tabas mängu lõpuks viskeid 32-protsendiliselt (22/68), 38-st kaugviskest läbisid korvirõnga kümme.

Cholet kohtub finaalis Poola klubiga Anwil, kes võitis kahe mängu kokkuvõttes Soome võistkonda Karhu 157:134.

Enne mängu:

Kalev/Cramo alistas eurosarja poolfinaali avamängus kodusaalis enam kui 5400 pealtvaataja ees Cholet' 80:73. Kordusmäng algab kolmapäeva õhtul kell 21.00, edasipääseja selgub kahe kohtumise koondsumma tulemusel.

Wesley van Beck viskas avamängus Kalevi parimana 19 punkti, Alterique Gilbert ja Artur Konontšuk toetasid vastavalt 12 ja 11 punktiga. Kristjan Kitsing panustas üheksaga ning Martins Meiers ja Hugo Toom lisasid kumbki kaheksa punkti. 22-aastane Artur Konontšuk valiti FIBA Europe Cupi märtsikuu kõige väärtuslikumaks mängijaks.

Van Beck on Kalev/Cramo eest eurosarjas 18 mänguga visanud keskmiselt 13,4 punkti, võtnud 2,9 lauapalli, jaganud 2,7 resultatiivset söötu ja teinud 1,3 vaheltlõiget. Konontšuk on samuti 18 mänguga visanud keskmiselt 13,2 punkti ja lisanud 5,8 lauapalli ning 1,7 resultatiivset söötu. Alterique Gilbert on sel hooajal visanud keskmiselt 13,1 punkti ja lisanud 4,2 resultatiivset söötu.

Cholet' resultatiivseim mängija selle hooaja eurosarjas on olnud ameeriklane Dominic Artis, kes viskas Kalev/Cramo vastu avamängus 26 punkti. Artis on 17 mänguga visanud keskmiselt 14,8 punkti ja lisanud sellele ligi kolm lauapalli ja kolm resultatiivset söötu. Ohtlik on ka 216-sentimeetri pikkune keskmängija Justin Patton, kes oli 2017. aasta NBA draft'i 16. valik.

Kohtumine Kalev/Cramo ja Cholet Basketi vahel toimub La Meilleraie spordiareenil, mis mahutab ligi 5000 inimest.

Teises poolfinaalseerias selgitavad finaalipääseja välja Poola võistkond Anwil ning Soome võistkond Karhu. Anwil alistas avamängus Karhu 90:71, korduskohtumine algab kolmapäeval kell 18.30.