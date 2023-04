Jurtšenko Kalev/Cramot ootavast suurest nädalast: tuleb ajada oma asja

Kalev/Cramo alistas FIBA Europe Cup'i poolfinaali avamängus Prantsusmaa tippklubi Cholet' kodusaalis 80:73. Kordusmäng toimub kolmapäeval, meeskond jõudis Prantsusmaale esmaspäeval.

"See pluss seitse on tegelikult päris väike asi," arvas ETV spordiuudiste stuudios spordiajakirjanik Ivar Jurtšenko. "Mõlemad meeskonnad teavad, et see teine kohtumine on ikkagi otsustav. Kalev/Cramo on mänginud oma mängu: nad teavad, et kui nad ajavad oma asja, on nad selles liigas võimelised alistama ükskõik millise meeskonna. Tuleb ajada oma asja."

Jurtšenko sõnul võib Cholet'd rõõmustada teadmine, et Tallinnast mindi ära väikese kaotusega. "Kes mängu nägi, tabas end mingil hetkel mõttelt, et see võib prantslaste jaoks lõppeda saunaga: seal oleks võinud ka -20, -25 tulla. Ma arvan, et neil on tuju päris hea, asi on ikkagi veel lahtine."

Esmaspäeval selgus Eesti-Läti korvpalliliigas viimane poolfinalist, kui kesist mängu näidanud põhihooaja võitja Prometei alistas Viimsi 59:57 ning kohtub reedeö nelja parema seas Tartu Ülikooliga.

"Kui nüüd Märt Rosenthali vigastust ei oleks, siis võiks Prometeid praegu isegi hammustada," arvas Jurtšenko Tartu võimalustest. "Neil on kaks olulist lüli tagaliinist puudu. Spordis pead ise olema terve ja kui vastased on katki, on suurem võimalus nad ära võtta. Nüüd on Rosenthal puudu, olen ikkagi suhteliselt skeptiline."

Kaks päeva pärast eurosarja poolfinaali korduskohtumist ootab Kalev/Cramot Eesti-Läti liiga poolfinaalis ees Riia VEF. "Üks asi on mäng, teine asi on edasi-tagasi reisimine. Mõtleme, et see on lihtne, aga see väsitab organismi päris palju," kinnitas Jurtšenko. "Kui tuled hea emotsiooniga ära, siis on treeneritel üks mure: öelda meestele, et ka järgmine mäng on enne eurosarja finaali väga tähtis. Kui tuled ära ja eesmärk ei ole täitunud, on väga keeruline neil ennast poolfinaaliks VEF-iga koguda."