Kitsing kaotusest: me polnud üheski mängus favoriidid, kuni lõpuks olime

"Eks me teadsime, et see Prantsusmaa liiga on kõvasti füüsilisem, tuleb raske mäng, sest siin lastakse füüsiliselt mängida," rääkis Kitsing mängu järel ERR-ile. "Eks alguses suruti meid kõvasti, sinna see läks. Alguses ehmatasime võib-olla natuke ära, visked ei kukkunud, nemad said jällegi lihtsaid korve ja nii see lumepall läks."

Kalev/Cramo tabas avapoolajal väljakult viskeid 23-protsendiliselt (8/34), esimese kahe veerandajaga suudeti Cholet'le visata vaid 22 punkti. Vaheajaks 15-punktilise vahe sisse teinud võõrustajad alustasid kolmandat veerandaega 11:2 spurdiga ja otsustasid nii poolfinaali saatuse.

"Oli raske, aga me ei andnud alla. Ka poolajal oli jutt, et paneme edasi ja vaatame lõpus, mis seis on. Me ei ole allaandja sats, paneme kõvasti ja pärast vaatame. Sellist tunnet ei olnud, et nüüd läheb ära. Andsime endast kõik," lisas Kitsing.

"Päris võimas möll oli siin. Sellise rahvaga on alati pull mängida, see pigem andis isegi jõudu, et võidelda. Ajalugu on neil kõvasti, saal on ka päris räsitud siin," naeris Kitsing.

Tervikuna võib Kitsingu arvates eurohooajaga rahule jääda. "Eks see väike üllatus on, alustasime kvalifikatsioonist ja vaikselt purjetasime. Iga mäng olime pigem underdog'id [mitte eelisseisus - toim], kuni lõpuks enam ei olnud ja see tõmbas õhu kinni. Oli põnev hooaeg, millega võib rahule jääda."