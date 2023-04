Dorbek: meil oli edukas eurohooaeg, ainult medalit ei saanud kaela

"Täna oli nende visetega jah... olid õiged visked, lihtsalt ei kukkunud. Kõrvalt oli näha, et rütm oli hästi, aga lihtsalt ei läinud sisse. Ma ei ütleks, et me kaitses väga hätta jäime, aga täna ei olnud meie päev. Sattus lihtsalt hooaja kõige kehvem mäng siia," rääkis Kalev/Cramo kapten Martin Dorbek.

"Selliste mängude nimel mängitaksegi ju korvpalli, täismaja, vahet pole, mis nad seal karjuvad. Keegi selle pärast kipsi küll ei läinud. Ma ütleks oma meeskonnale, et pea püsti, oli edukas eurohooaeg, ainult medalit ei saanud kaela panna," lisas Dorbek.

"Ma ei ütleks, et läbi põlesime: vastased tegid omad korrektuurid, au neile. Nende liider tegi väga hea esimese poolaja, nad olid enesekindlad, kodupublik tuli kaasa. Atmosfäär oli vägev, publik super, sportlikus mõttes oli kõik super."