Varrak: prantslastel on suurem pinge kui Kalev/Cramo meestel

Kalev/Cramot 2012-2017 peatreenerina juhendanud Alar Varraku sõnul on meeskonna tänavuse euroedu aluseks õnnestunud tiimi komplekteerimine. Kalevi mängijad on füüsiliselt piisavalt võimekad, atleetlikud ja nimekad vastased pole neid eurosarjas jõuga suutnud ära murda.

Peatreener Heiko Rannula suudab Varraku sõnul suurepäraselt ära kasutada mängijate tugevusi ja peita nende miinuseid. "Kindel on see, et neil on väga hästi õnnestunud komplekteerimine," sõnas ta ERR-ile.

"Kõik pusletükid on paika loksunud. Neil on väga hea sisekeemia, rollijaotus võistkonnasiseselt väga hea, Heiko [peatreener Heiko Rannula] tihti taktikaga tihtipeale naelapea pihta pannud. Siit ka tulemus."

Selle hooajaga sõnul Varraku sõnul teinud noorematest mängijatest kõva arenguhüppe 22-aastane Artur Konontšuk ja 20-aastane mängujuht, Ukrainast pärit Oleksandr Kovliar. Suure plussina tunneb oma olulisust iga mängumees.

"Need mehed, kes saavad harva võimaluse saada väljakule ja kui neil see tekib või olude sunnil peavad mängima, siis nad on väga tublid olnud ja oma rolli kindlalt ära täitnud. See on kõva märk," lausus Varrak.

"Aga noorematest kindlasti Kovliar ja Konontšuk. Kui varasemalt näitas scouting teatud miinuseid, siis ta on kõvasti selle kallal tööd teinud, sama kehtib Kovliari kohta. Miinused on aasta-kahe jooksul kõvasti arendatud ning nüüd nad on sellele tasemel ikkagi tippmängijad."

Varraku sõnul on edu taga ka klubijuhtide pikaaegne usk ja taustajõudude tugev töö. Fantastilises atmosfääris enam kui 5400 pealtvaataja kaasaelamisel saadi poolfinaali avamängus kodus Cholet' vastu seitsmepunktine võit. Kordusmängus, mis peetakse 5. aprillil Prantsusmaal, sõltub lõpptulemus Varraku sõnul pingetalumisest.

"Kindlasti on raske. See oleneb väga palju pisidetailidest ja ka psühholoogiast. Üldiselt võistkonna omast kui ka iga mängija omast nii Prantsusmaa võistkonnal kui ka Kalev/Cramol. Kuidas asjad jooksma hakkavad? Aga ma kujutan ette, et pinge prantslastel on palju suurem kui Cramo meestel. Neil on võib-olla isegi natuke lihtsam mängida."