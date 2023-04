Rannula: põlesime läbi, nüüd peame Eesti-Läti liigas sisu näitama

"See oli eurosarjas meie meeskondlikult kõige kehvem mäng. Kukkusime meeskonnana - nii treenerid kui mängijad - ikkagi läbi. Mängu algusest peale oli näha, et jääme igale poole hiljaks. Ütleme nii, et lihtsalt põlesime läbi," tõdes Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula pärast kaotust ERR-ile. "Kuna oleme sel hooajal saanud nii palju positiivsust, siis peame olema mehed ja ütlema, et täna olime kehvad.

"Alati võib öelda, et vibra oli sees, mis iganes. Vastane oli täna parem. Me ei olnud selleks õhkkonnaks valmis. Ma ei hinda seda eurohooaega selle mängu järgi, see oli kindlasti väga kehv mäng ja me peame nüüd näitama sisu, kuidas selle mängu pealt uuesti tõuseme ja juba reedel mängime."

Kalev/Cramo tabas avapoolajal väljakult viskeid vaid 23-protsendiliselt (8/34), sealjuures käidi vabaviskejoonel vaid kaks korda, kui Wesley Van Beck tabas sealt mõlemad visked. Teist poolaega alustasid võõrustajad 11:2 spurdiga ja otsustas sellega sisuliselt ka seeria saatuse.

"Me olime kehvad," tunnistas Rannula. "Ma ei hakka ühtegi mängijat eraldi nimetama. Nii kui Wes [Van Beck] kahe veaga välja läks, lagunesime täiesti koost. Meie pikad jäid täna väga pehmeks. Lõppude lõpuks on elu karm - võid mängida hästi, aga tuleb selline mäng lõppu ja maitse jääb väga halb. Tuleb tunnistada, et olime kehvad, võtame selle kriitika vastu.

Juba reedel mängib Kalev/Cramo Eesti-Läti liiga Final Four'is Riia VEF-iga, kohamängud peetakse laupäeval. "Eks me anname oma parima. Mis ma neile emotsiooni pealt ikka ütlen. Võidame koos, kaotame koos. Teeme maksimumi, et olla reedeks valmis," tõdes peatreener.