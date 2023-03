Rannula: meie mäng sõltub eelkõige meeskondlikust kaitsest

Kalev alustas kohtumist suurepäraselt ning asus avaveerandi kolmandaks minutiks kolme kaugviske toel 11:2 juhtima. "Me teadsime, et see on nende meeskonna kaitse nõrkus: pikad ei ole piisavalt liikuvad. Kindlasti me natuke üllatasime ka mõne asjaga neid, teises mängus nii palju lihtsaid viskeid ei saa," ütles Rannula pärast kohtumist ERR-ile.

"Ütleme ausalt, et algus oli väga hea, aga oma vigadega lasime nad mängu tagasi. Teadsime, mis teatud mängijad teevad ja alguses eksisime nende vastu. Seal oli ikka kohti, mida üle vaadata," lisas peatreener.

Kalev alustas mängu väga tempokalt ning juhtis poolajaks 35:31. Kolmandal veerandajal tabas Cholet seitsmel korral kolmepunktijoone tagant ning Kalev pidi tegema rasket tööd, et mängus püsida. "See on kvaliteediga meeskond, ega sa neid nulli peal ei hoia. Tuleb lihtsalt raskemad hetked üle elada ja selles suhtes olime tublid. Kestsime ilusti ära ja võitlesime lõpuni," ütles Rannula.

Peatreener ütles, et meeskond ei olnud esimese kolme veerandaja jooksul piisavalt agressiivne, kuid neljandal veerandajal said mängijad aru, et iga punkt loeb ja alustasid agressiivsemalt mängimist. Otsustaval veerandil paisus Kalevi eduseis lausa 15-punktiliseks, aga tugev Prantsusmaa meeskond lihvis edu mängu lõpuks siiski seitsmepunktiliseks.

"Loomulikult ideaalis mõtled, et miks sa ära ei hoia. Seal ongi see halb koht, et kui hoidma hakkad, siis enda rünnak jookseb kinni. Ja kui läheks sellise riskikaitse pealt kohe ründama, siis annad jälle neile võimaluse kiirelt vastu tulla. Ega see lihtne ei ole, me oleme ikkagi veel kogenematu sats, eks proovime iga mäng neid lõppe natuke paremini mängida," selgitas Rannula mängu lõppu.

Peatreener ütles, et ei kiidaks meeskonnas kedagi individuaalselt. "Meie mäng sõltub meeskondlikust kaitsest eelkõige, rünnakul meil peab pall liikuma. Meil on liidrid, kes toimetavad palliga rohkem, kui teised, aga kui võidame, siis võidame meeskonnana," ütles Rannula.

Peatreener lisas, et Tondiraba jäähalli atmosfäär tuletas meelde koondise mänge. "Väga vinge! Suur tänu publikule, sellise atmosfääri sees mängimine jääb igal juhul eluks ajaks meelde," sõnas Rannula.

"Lõppude lõpuks nii treeneri kui mängijana lõpuks sinnapoole pürgimegi, et meil oleksid sellised mängud sellistes saalides selliste vastaste vastu. See näitab mingil määral meie tehtud tööd sel hooajal ja siit peame veel muidugi edasi panema," ütles peatreener.

Poolfinaalseeria kordusmäng toimub 5. aprillil Prantsusmaal.