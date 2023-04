Heiko Rannula: Euroopa karikasari oli meie jaoks ikkagi õnnestumine

Eesti klubikorvpalli parimat saavutust eurosarjas korranud Kalev/Cramo pidas FIBA Euroopa karikasarjas 19 mängu, millest võitis 15. Palju elevust ja emotsioone pakkunud euroseiklus sai otsa Lääne-Prantsusmaal, kui poolfinaali kordusmängus jäädi kindlalt alla kogenumale Cholet' meeskonnale.

"Kui meeskond ennast paar korda enne seda on ületanud ja mänginud hästi, siis ootused on tõusnud ja lõpuks nende ootustega ongi raske hakkama saada. Kvaliteedi näitaja on stabiilsus ja sellepärast väga kõrgel tasemel ongi mängijad, kes stabiilselt suudavad mängida ka väga suure surve all. Meie veel nii kaugel ei ole ja treenerid samamoodi. Ütlen, et see oli õppimise koht. Kokkuvõttes oli Euroopa karikasari meie jaoks ikkagi õnnestumine," rääkis Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula.

Finaalipääsme endale napsanud Cholet meeskonna eelarve on Kalev/Cramo omast üle nelja korra suurem. Väikelinnaklubi majandab enam kui viie miljoni eurose eelarvega. Elektrilise atmosfääriga ülitähtsaid mänge oli 48-aastase ajalooga klubi mängijad ja taustajõud kogenud varemgi.

"Meil oli vastas meeskond, kes on sellises situatsioonis varem olnud. Poolfinaali teine mäng näitas, et meil jäi just sellisest vaimsest liidrist puudu, kes oleks olnud enesekindel. Võib-olla ongi meie probleem see, et meil ei ole kogenud tagamängijaid, kes palliga toimetavad. Võib-olla see on asi, millele tuleb kõige rohkem mõelda, kui järgmist aastat silmas pidada," märkis Rannula.

"Võtsime palju riske, mis mingi ajani toimisid. Täna võib öelda, et lõpuni me ära ei kestnud. Nüüd on meie eesmärk Eesti meistrivõistluste kuldmedal ja me väga palju minevikule enam ei mõtle," lisas Kalev/Cramo juhendaja.

Prantsusmaalt koju sõiduks ise rendiautodel roole keerama pidanud Kalev jäi kohe otsa mängitud Eesti-Läti liigas neljandaks. Järgmisel pühapäeval alustatakse Eesti meistrivõistluste veeranfinaaliseeriat Tallinna Kalev/Audentese vastu.

"Eestis meeldib kohe peale kahte mängu kõiki juba taevasse tõsta ja peale kahte kaotust kõiki maha tampida. Võtame rahulikult. See, mida me see hooaeg oleme teinud, ei ole kuskilt õhust võetud. Oleme näidanud, et suudame mängida. Peame mentaalselt jälle ennast joonele saama ja küll siis see mäng hakkab jälle jooksma," usub Rannula.