Kehra noorkäsipallur unistab olümpiast

17-aastasel Maksim Tanner McCauleyl avanes jaanuarikuus erakordne võimalus. Eestis sündinud ja kasvanud nooruk sõitis koos USA koondisega Rootsi käsipalli maailmameistrivõistlustele.

Noormehe ema on Eestis sündinud venelanna, isa aga ameeriklane. Kuna taskus USA pass, võttis noore käsipalluri pere nende koondisega ühendust.

"Siis nad vastasid meile ja kutsusid treeninglaagrisse, kus nad mind siis vaadata saaksid. Läksin Amsterdami ja mängisin nendega ja tegin trenni nendega," kirjeldas Tanner McCauley. "Kõik tuli välja ja nad kutsusid mind edasi endaga treenima."

MM-il nooruke Tanner McCauley mängida ei saanud, kuid pääses viimases mängus pingile, sai meeskonnaga koos platsile joosta ja soojendust teha. "Tegelikult see oli väga lahe. Ma sain seda teada juba detsembri alguses, ja ma lugesin päevi iga päev, kui ma sain teada, et ma saan kaasa MM-ile," sõnas tulevikulootus.

"See oli väga tore elada nendega koos samas hotellis, näha, kuidas nad toituvad, kuidas nad suhtlevad teiste inimestega ja kuidas nad pärast mängu näiteks puhkavad. Jaa, see oli väga lahe."

Möödunud nädalal osales ta veel ka Pan-Ameerika mängude kvalifikatsioonil ning tegi seal debüüdi kahes võidukas kohtumises Kanadaga. Pan-Ameerika mängudel oktoobris jagatakse välja ka olümpiapiletid.

"See on ikka mu kõige suurem unistus jah. Praegu LA 2028 on meie tippkoht, kuhu me tahame meeskonnaga jõuda. Sinna saame peale automaatselt, aga me üritame ikka jõuda välja ka Pariisi järgmisel aastal."

Noormees õpib ja treenib Audenteses, aprillikuus läheb end aga näitama Saksamaale Berliini klubisse, kuhu järgmisel aastal ka siirduda loodab. Tuleviku seob ta Bundesliga või mõne muu Meistrite liiga klubiga. Kuidas temast aga üldse käsipallur sai?

"Alguses tegelesin üldse jalgpalli ja ujumisega, aga ma väga ei sobinud sinna, kuna ma olin selline veits suurem poiss ja ei jõudnud joosta ega ujuda. Siis ma tegin aasta aega pausi ja läksin veel suuremaks," meenutas Tanner McCauley.

"Aga siis ma märkasin, et mul kõrval spordihoones oli käsipall ja mõtlesin, et proovin seda. Läksingi sinna ja hakkaski mäng meeldima kohe. Olin selline suur, tugev ja sain joosta."