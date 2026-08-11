Sai EM-debüüdist: see oli hea lahtijooks 200 m jaoks

Hästi alustanud Sai lõpetas enda eeljooksu kuuendana ajaga 10,66, tema tänavu püstitatud isiklik rekord on 10,32. Edasi poolfinaali pääsesid aegade võrdluses 12 paremat, viimasena viis edasi aeg 10,57. Otse poolfinaali pääsesid hooaja edetabeli 12 paremat.

"Olin tõesti valmis, reaktsioon oli väga hea, aga kolmandal sammul natuke koperdasin. Suutsin päästa ära ja teha esimesed 40 meetrit väga okei, aga seal keskosas on mul natuke jama sees, teised tõmbavad kohe nagu postist mööda," arutles Sai ERR-ile antud intervjuus. "Aga üleüldiselt saaks rahul olla, sest 100 m ei olnud see, mille järele ma siia tulin. Tulin ikkagi head jooksu tegema, aga see 3,0 tuul oli natuke nagu vastu seina jooksmine."

"3,0 ja 10,66, tegelikult tuleb see jooks sinna isikliku juurde, ei ole siin midagi hullu. Aeg võib olla kehv, aga pigem oli hea lahtijooks 200 m jaoks," lisas ta. "Sain sellist tagasisidet, et tegelikult vorm on hea, jalg viskab. Olen selline inimene, kes vastutuulde üldse ei oska joosta ega suuda head jooksu panna kokku. Aga täna tegin ära paarile inimesele, kellel oli parem isiklik. Eesmärk oli ikkagi natuke neid paremaid ära võita."

200 m jooksu eeljooksud on kavas neljapäeval.