M-Spordi juht kiireid lahendusi Tänaku muredele ei luba

M-Spordi tiimipealiku Richard Milleneri sõnul mõistab ta eestlase olukorda, kuid lisab, et õige lahendus ei pruugi saabuda kiirelt. "Ma arvan, et tal on lahtise kruusaga katsetel kindlasti keeruline leida autos vajalikku enesekindlust," lausus britt väljaandele DirtFish.

"Kutid teevad kõvasti tööd, et vaadata, mida saame aasta jooksul selles osas ette võtta, aga suuri ja põhimõttelisi asju ei saa üleöö muuta," jätkas Millener. "Nii et see saab olema pikk ja ühtlane protsess. See on raske."

Hooaja teisel etapil Rootsis teenis Tänak esikoha, aga Mehhikos kadusid suure mängu võimalused kohe reede hommikul, kui Fordi turbo üles ütles. Aga eestlane ei olnud masinaga rahul ka siis, kui see probleem sai kõrvaldatud.

"Aga kui vaadata mööda neist probleemidest, mida ta auto juures tunnetab, siis see on fantastiline, et me näitame endiselt häid aegu," lausus tiimijuht. "Ja nagu juba hooaja alguses ütlesime, siis tuleb sellest pikk arendusaasta."

"Ta juhatab meid suunas, kuhu me pole seni liikunud, nii et taustal käib kõva töö ja kahjuks peame tegema seda tööd sel ajal, kui MM-sari käib. Aga see motiveerib meid asju parandama ja edasi liikuma."

Autoralli MM-sarja hooaja neljas etapp ehk Horvaatia ralli peetakse 20.-23. aprillil ja tegemist on asfaldiralliga. Järgmine kruusaetapp leiab aset mai keskpaigas Portugalis.