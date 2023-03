Mehhiko ralli võib kaotada koha MM-sarja kalendris

Eelmisel nädalavahetusel Mehhikos toimunud MM-sarja etapp võib jääda järgmise hooaja võistluskalendrist lausa välja, sest WRC-l on plaanis Ameerika regioonis korraldada aastas kaks etappi. Mehhiko kõrval on potentsiaalseks asukohaks kerkinud Ameerika Ühendriigid.

Mehhiko ralli naases eelmisel nädalavahetusel MM-sarja võistluskalendrisse pärast kaheaastast koroonaviirusest tingitud pausi. Käiva hooaja kolmanda etapi võitis seitsmendat korda Toyota piloot Sebastien Ogier, Ott Tänak jäi turbo tõttu üldarvestuse üheksaks, kuid võttis punktikatsel teise koha.

Ralliportaal DirtFish kirjutas kolmapäeval, et rallikorraldajatega oli sõlmitud vaid aastane leping, mistõttu ei olnud garanteeritud, et rallisari järgmisel hooajal Mehhikosse naaseb. WRC promootori võistlusdirektor Simon Larkin kinnitas väljaandele, et sari soovib hooaja peale korraldada kaks etappi Ameerika regioonis ja Tšiili ralliga sõlmiti leping eelmisel nädalal.

"Meie ambitsioon on järgmisel aastal Ameerikates pidada kaks etappi," ütles Larkin. "Tšiili on järgmisel aastal sees, nagu ka sel aastal. Tšiiliga on mitmeaastane leping paigas, see on siis üks neist kahest kohtadest."

Siiski on USA etapi osas ka kahtlusi. Larkin ütles, et septembris võib toimuda üks testvõistlus, kuid päris MM-sarja etapi korraldamiseks on vaja tööd teha. "Kui me ei tunne end piisavalt enesekindlalt, et USA ralli küündib järgmisel aastal standarditeni, mida on vaja USA turu jaoks, siis vaatame seda aastal 2025 ja jätkame mõne teise variandiga," ütles promootori esindaja, lisades, et Mehhiko oleks selles nimekirjas koos Argentiinaga.