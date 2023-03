Ogier võitis seitsmendat korda Mehhiko ralli, Tänak punktikatsel teine

Tänak alustas rallit kahe linnakatse võiduga, kuid reede hommikul kadus tema Fordist turbo ja eestlane kaotas kõvasti aega. Kõrgest konkurentsist langenud eksmaailmameister tõusis viimaste katsetega siiski esikümnesse tagasi ja lõpetas kokkuvõttes üheksandana. Punktikatselt tuli teise koha eest neli MM-punkti lisaks.

Lisaks probleemile turboga häirisid Tänakut aasta esimese kruusaralli juures veel mitmed asjaolud ja enda jaoks õiget tunnetust ei leidnud ta kuni lõpuni. "Loodetavasti selline ralli enam ei kordu. Peame mingid muudatused tegema - kindlasti me sel moel ei jätka," oli eestlase kommentaar finišis.

Ogier kerkis liidrikohale laupäeva hommikul, kui reede suurepärase päeva teinud Esapekka Lappi kaotas kohe esimesel katsel auto üle kontrolli ja kihutas vastu posti. Soomlane ei saanud naasta ka pühapäeval super-rally süsteemi abil.

Pärast seda võitlesid teise koha nimel Elfyn Evans (Toyota) ja Thierry Neuville (Hyundai). Belglane tuli aegade võrdluses Evansile pidevalt lähemale, aga sai mööda alles punktikatsega. Tõsi, Toyota pilooti häirisid pühapäeval ka probleemid vedrustusega.

Ralli lõpptulemused: 1. Ogier 3:16.09,4, 2. Neuville +27,5, 3. Evans +27,9, 4. Rovanperä +1.55,3, 5. Sordo +2.58,8, 6. Greensmith +12.31,5, 7. Lindholm +13.04,4, 8. Solberg +13.37,7, 9. Tänak +15.19,6, 10. Kajetanowicz +15.56,6.

Pühapäev:

Päeva teisel katsel ehk ralli pikimal katsel (Otates; 35,63 km) tabas tehniline probleem Rally2 kategooria sõitjat Adrian Fourmaux'd (M-Sport Ford) ja see võimaldas Ott Tänakul (M-Sport Ford) kaks katset enne ralli lõppu esikümnesse kerkida. Ralli eelviimase katsega sai Tänak kätte ka poolaka Kajetan Kajetanowiczi (Škoda) ja tõusis üheksandaks.

Neljapäev:

Testikatsel näitas Ott Tänak (M-Sport Ford) paremuselt seitsmendat aega, kaotades kiireimatele ehk Kalle Rovanperäle (Toyota) ja Esapekka Lappile (Toyota) 4,2 sekundiga. Kolmas oli aegade võrdluses Sebastien Ogier (Toyota; +0,3).

Reede:

Ott Tänak (M-Sport Ford) näitas linnakatse mõlemal läbimisel parimat aega ja haaras "päris" katseteks liidrikoha, edestades Kalle Rovanperät (Toyota) 1,7 ja Esapekka Lappit (Hyundai) 2,2 sekundiga.

Esimene täispikk võistluspäev algas M-Sport Fordile kohutavalt, sest El Chocolate katsel ütles Tänaku masinal üles turbo ja eestlased pidid vahepeal kapoti all toimetama. Pärast pausi jõuti küll pisut aeglaselt liigeldes katse lõppu, aga kaotust parematele kogunes juba enam kui seitse minutit. Lisaks sõitis Pierre-Louis Loubet vastu kivi ja katkestas, samuti jäi teele Jourdan Serderidis.

Kaks ülejäänud hommikuse poole katset sõitis Tänak samuti läbi, aga nn pühapäevatempos. Esikohaheitlust pidasid Lappi ja Sebastien Ogier (Toyota) ning lõunapausiks haaras soomlane 1,4-sekundilise edu. Samal ajal pidasid kolmanda koha heitlust Elfyn Evans (Toyota) ja Dani Sordo (Hyundai). Takamoto Katsuta (Toyota) sõitis teelt välja ja katkestas.

Pärastlõunal jätkasid Lappi ja Ogier esikohaheitlust ning enne päeva lõpetavaid publikukatseid saavutas Lappi 3,4-sekundilise edu. Seitsmes kiiruskatse põhjustas tuska kolmanda koha heitluses olnud Sordole, kes lõhkus rehvi ja kaotas minuti. Teed puhastanud Tänak liikus konkurentidest aeglasemalt, aga ega tal midagi püüda ka polnud.

Päeva lõpetanud publikukatsed üldarvestuses enam muudatusi ei toonud. Tänak võttis päeva kokku järgnevalt: "On olnud keeruline päev. Olid veel mõned probleemid, mida ma hommikul ei märganud. Peame need üle vaatama. Meil on isegi probleeme mõne R5 auto vastu saamisega, nii kindlasti oleks tore veidi kiirust leida."

Seis 10. katse järel: 1. Lappi 1:25.12,0, 2. Ogier +5,3, 3. Evans +30,1, 4. Neuville +39,8, 5. Rovanperä +59,7, 6. Sordo +1.27,2, ..., Tänak +14.05,0.

Laupäev:

Võistluspäev algas kohe dramaatiliselt, sest liidrikohta hoidnud Esapekka Lappi kaotas oma Hyundai üle juhitavuse ja põrkas vastu elektriposti. Kahjustused olid piisavad, et siit enam jätkata ei saanud ja liidrikoht läks Sebastien Ogier'le (Toyota).

Kahel järgmisel pikemal katsel midagi dramaatilist ei juhtunud. Tänak, kelle üldarvestuse lootused kustusid kohe reede hommikul, ei leia Fordist soovitud kiirust.

"Oleme üritanud natuke õppida. On olnud raske hommik ja ma ütleks, et eelmine katse oli hullem," lausus ta pärast 13. katset WRC televisioonile. "See siin oli pisut parem, aga üldiselt olin raskustes. Ma ei leia autoga ühist keelt. Eks vaatame, mis pärastlõuna toob."

Esimene pärastlõunane katse jäi ära, sest Ibarrilla katsel likvideeriti veel Lappi avarii tagajärgi. Ülejäänud pikad katsed paremusjärjestuses muudatusi ei toonud, kuigi Neuville'il õnnestus veel Evansile läheneda.

Tänak märkas ka positiivset. "Veidi on olnud edasiminekut, aga suurt edasiminekut on veel vaja selleks, et olla konkurentsis kiirete kuttidega," lausus eestlane pärast 16. katset. "Pole lihtne, aga hea samm edasi."

Päeva lõpetanud kahel lühikesel katsel näitas Tänak parimat aega. Neuville vähendas aga vahe Evansiga enne pühapäeva 4,3 sekundile.

Seis 19. katse järel: 1. Ogier 2:35.37,6, 2. Evans +35,8, 3. Neuville +40,1, 4. Rovanperä +1.34,0, 5. Sordo +2.21,2, 6. Greensmith +10.33,4, 7. Fourmaux +11.05,0, 8. Lindholm +11.11,0, 9. Solberg +11.52,2, 10. Kajetanowicz +12.54,3, 11. Tänak +14.45,5.

Eelvaade:

Maailma rallisõitjate paremik naaseb Mehhikosse esimest korda pärast 2020. aastat, sest mullu ja tunamullu seal võistlust ei peetud. 2020. aasta ralli jäi aga koroonaviiruse tõttu planeeritust lühemaks, kuna kogu esimese laine ajal pandi kogu maailm sisuliselt lukku ja rallirahvas kiirustas tagasi koju.

Nüüd ollakse tagasi etapil, mis on sõitjate hulgas üsna populaarne, sest 2004. aastal esimest korda MM-sarja kalendrisse jõudnud osavõistlusel on väga entusiastlik ja rohkearvuline publik.

Küll aga pakuvad Mehhiko kruusateed aga omajagu väljakutseid, sest sõitjaid ja autosid segavad kõrged temperatuurid ja hõre õhk - ralli peetakse umbes 2700 meetri kõrgusel merepinnast. See tähendab, et mootorite jõudlus on 25 protsenti madalam tavapärasest tasemest.

Nelja päeva jooksul läbivad sõitjad kokku 23 katset, enam kui 320 kilomeetrit katsekilomeetreid ja igal päeval on pealtvaatajate rõõmuks ka mitu spetsiaalselt neile mõeldud kiiruskatset.

Kolmel viimasel korral (2018, 2019, 2020) võitis Mehhiko ralli Sebastien Ogier, kes on ka tänavu stardis, kuigi teist aega järjest ta MM-sarjas täisprogrammiga ei võistle. Viies stardikoht on kruusarallil igat sobiv positsioon, kust konkurente kimbutada.

Rootsi ralli võiduga ühtlasi ka MM-sarja üldliidriks kerkinud Ott Tänakul tuleb aga reedel teistele teed puhastada ja loota paremat stardipositsiooni laupäevaks-pühapäevaks. Mehhikos jõudis ta 2011. aastal oma karjääri esimese punktikohani ning kahel eelmisel korral (2019, 2020) lõpetas Ogier' järel teisena, aga võitu tal kirjas pole.

"Mehhikos on peamiseks proovikiviks kõrguse ja kuumuse kooslus. Kuna võistlus toimub merepinnast nii palju kõrgemal, on võimsus väiksem ja see paneb auto teisiti käituma," lausus Tänak enne võistlust. "Teed on Mehhikos tegelikult lõbusad, seal on väga tehnilisi kiiruskatseid ja kuumuses tundub, nagu nende läbimiseks kuluks terve igavik, aga seal on ka kiiremaid hüpetega lõike."

Ajakava:

Neljapäev:



Test Llano Grande 5,52 km 18.01 ROVANPERÄ / LAPPI



Reede:



SS1 Street Stage GTO 1 1,12 km 04.05 TÄNAK

SS2 Street Stage GTO 2 1,12 km 04.28 TÄNAK

SS3 El Chocolate 1 29,07 km 16.48 LAPPI

SS4 Ortega 1 15,71 km 17.46 OGIER

SS5 Las Minas 1 13,79 km 18.39 LAPPI

SS6 El Chocolate 2 29,07 km 22.22 LAPPI

SS7 Ortega 2 15,71 km 23.20 OGIER



Laupäev:



SS8 Las Minas 2 13,79 km 00.13 LAPPI

SS9 Las Dunas Superspecial 1 3,70 km 01.16 LAPPI

SS10 Distrito Leon Mx SSS 1,30 km 02.16 SORDO

SS11 Ibarrilla 1 14,82 km 16.13 OGIER

SS12 El Mosquito 1 22,56 km 17.04 NEUVILLE

SS13 Derramadero 1 21,70 km 18.05 NEUVILLE

SS14 Las Dunas Superspecial 2 3,70 km 19.13 NEUVILLE

SS15 Ibarrilla 2 14,82 km 22.06 (jäi ära)

SS16 El Mosquito 2 22,56 km 22.59 OGIER



Pühapäev:



SS17 Derramadero 2 21,70 km 00.05 NEUVILLE

SS18 Las Dunas Superspecial 3 3,70 km 01.18 TÄNAK

SS19 Rock & Rally SSS 1,30 km 02.08 TÄNAK

SS20 Las Dunas Superspecial 4 3,70 km 16.05 NEUVILLE

SS21 Otates 35,63 km 17.16 EVANS

SS22 San Diego 12,61 km 18.24 NEUVILLE

SS23 El Brinco (PK) 9,59 km 20.18 OGIER

Rally1 stardinimekiri:

4. Esapekka Lappi - Janne Ferm Hyundai

6. Dani Sordo - Candido Carrera Hyundai

7. Pierre-Louis Loubet - Nicolas Gilsoul Ford

8. Ott Tänak - Martin Järveoja Ford

9. Jourdan Serderidis - Frederic Miclotte Ford

11. Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe Hyundai

17. Sebastien Ogier - Vincent Landais Toyota

18. Takamoto Katsuta - Aaron Johnston Toyota

33. Elfyn Evans - Scott Martin Toyota

69. Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen Toyota