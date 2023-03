Latvala ei usu Mehhikos ei Tänaku ega Rovanperä šanssidesse

"Ma pean ütlema, et esimesena startides on siin Mehhikos pea võimatu võita. Ma ütleks, et kahel esimesel autol on üsna raske," lausus soomlane intervjuus väljaandele DirtFish.

"Ma ütleks, et alles neljandast stardipositsioonist alates on sul võimalus võidu eest heidelda. Aga tavaliselt kahel esimesel võimalust pole, kolmandal - kui ta teeb väga hea sõidu, siis võib ka temal olla."

Mehhiko ralli esimesel võistluspäeval minnakse teele MM-sarja üldarvestuses ehk kõigepealt saab lähte Ott Tänak (M-Sport Ford), seejärel tiitlikaitsja Kalle Rovanperä (Toyota) ja siis Thierry Neuville (Hyundai).

Neljas stardipositsioon on Elfyn Evansil (Toyota) ja viiendana saab teele Sebastien Ogier (Toyota), kes võitis hooaja avaetapi Monte Carlos ja kes on kolm eelmist Mehhiko MM-rallit võitnud.

Latvala lisas, et just reedesed katsed, sealhulgas pikk El Chocolate katse, mängivad kaardid hilisemate startijate kätte. "El Chocolate on väga-väga tehniline, palju aeglaseid kohti, aeglaseid kiirendusi kurvides," põhjendas soomlane. "Nendel kiirendustel kaotad nii palju aega. Aga kui sul oleks pigem kiired katsed, siis oleks see erinevus väiksem."

Tänak ise on mõistagi teadlik, et stardipositsioon teda ei soosi, aga sellegipoolest tuleb reedel anda endast parim, et olla ülejäänud nädalalõpuks võimalikus heas seisus. "Eks ole näha, kuidas see toimib. Kindlasti on reede meie jaoks ülioluline," lausus ta.

"Ma olen enne näinud, et kui sõidad siin teed lahti, siis võid teha täiusliku päeva ja olla ikkagi üsna tagaotsas," jätkas eestlane. Et laupäeval pööratakse stardijärjekord ümber - üldarvestuses tagapool olijad stardivad enne -, siis on siht stsenaariumi kordumist vältida.

"Esimene eesmärk on saada laupäeva hommikuks mõned autod meie ette. Seejärel peame üritama tagasi ülespoole ronida."