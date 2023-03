Paltser: kui Tänak avapäeva vastu peab, võib ta kivist vee välja pigistada

Tänavusel Mehhiko MM-rallil läbitakse 23 kiiruskatset kogupikkusega 312 kilomeetrit. MM-sarja liidritena peavad Ott Tänak ja Martin Järveoja rallit alustama esimeselt stardipositsioonilt ehk teepuhastajatena.

"Esimesel päeval saab Otil ja Martinil MM-sarja liidritena olema väga keeruline teed puhastada. Seda näitas ka testikatse esimene läbimine, kui Tänak kaotas esimesele ligi kaheksa sekundit. Eks see näitab nii mõndagi, loomulikult me ei saa suuri järeldusi teha, aga mingisuguse pildi see annab. Esimesena minna, neid suuri kive teistelt eest puhastada ja rehvipurunemisi vältida - mida puhtam joon, seda kiiremaks tee läheb," tõdes Paltser.

Paltser usub, et ralli favoriidiks võib stardipositsiooni ning kogemuste tõttu pidada Sebastien Ogier'd. "Keegi ei ole temast seal rohkem startinud ja ta on viimasest kaheksast [Mehhiko] rallist võitnud kuus. Avapäeva stardipositsioon number viis võib tähendada juba ideaalset sõidujoont," sõnas ta.

"Kui mõtleme tagasi aastale 2019, kui Ott ja Martin startisid samuti esimeselt kohalt, kaotasid nad avapäeval puhastamisega 37 sekundit, aga lõpuks lõpetasid ralli teisel kohal ja jäid võitjast maha 30 sekundiga. Avapäev saab neile olema kõige keerulisemaks, aga kui nad selle vastu peavad, ei kahtle keegi, et Ott ja Martin suudavad kasvõi kivist vee välja pigistada. Rootsist võetud emotsioon on nii neile kui kogu meeskonnale andnud kõvasti lisamotivatsiooni. Mina julgen küll loota pjedestaalikohta," sõnas Paltser eestlaste võimaluste kohta.