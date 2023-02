Medvedevist sai tänavu esimene kaks järjestikust tiitlit võitnud mees

Eelmisel nädalal Rotterdamis võidutsenud Medvedevist sai sel hooajal esimene meestennisist, kes on tiitli võitnud kahel nädalal järjest. Laupäevases finaalis lõi ta kuus ässa ja päästis šotlase seitsmest murdepallist viis. Venelane sooritas 20 äralööki Murray 15 vastu, mõlemad tegid 16 lihtviga. Maailma edetabelis tõuseb Medvedev nüüd Rafael Nadalist mööda seitsmendaks.

"See oli raske matš," sõnas Medvedev pärast võitu. "Täna oli üsna tuuline ja meil mõlemal oli keeruline rütmi leida. See oli suur võitlus. Mõnel hetkel mängisime halvasti, siis järsku suurepäraselt: mul on hea meel võita."

Sel nädalal edukalt võistlustulle naasnud Murray tõuseb maailma edetabelis 50 piirimaile, järgmisel nädalal mängivad mõlemad ATP 500 kategooria turniiril Dubais.