Võistlustulle naasnud Murray päästis Dohas kolm matšpalli

35-aastane Murray (ATP 70.) sai kahe ja poole tunniga 4:6, 6:1, 7:6 (4) jagu itaallasest Lorenzo Sonegost. Otsustavas setis päästis ta 4:5 taga olles kolm matšpalli ning seejärel tuli kiires lõppmängus välja 0:3 kaotusseisust, võites viis punkti järjest.

"See oli väga raske mäng," tunnistas Murray. "Me pole varem omavahel mänginud ega ka trenni teinud, seetõttu ma ei teadnud täpselt, kuidas tema vastu mängida. Ta on väga agressiivne ja riskib palju. Tundus juba, et mäng lähebki tema poolele, aga õnneks tegi ta kiire lõppmängu keskel paar viga ja mul õnnestus matš enda kasuks pöörata."

Murray mängis viimati Austraalia lahtistel meistrivõistlustel, kus ta jõudis kolmandasse ringi, pidades seejuures kahes esimeses ringis maratonmänge. Teises ringis kaotas Murray, kes on 2019. aastast mänginud puusaproteesiga, Thanasi Kokkinakisele kaks esimest setti, aga suutis lõpuks kohtumise siiski võita.

Doha turniiril varem neljal korral finaali jõudnud ning 2008. ja 2009. aastal seal võidutsenud Murray läheb seekordsel turniiril teises ringis vastamisi neljandana asetatud sakslase Alexander Zvereviga, kes oli mullu pikalt vigastuse tõttu eemal.