M-Spordi juht: Tänaku tagasiside erineb teiste sõitjate omast

WRC maailmas on teist hooaega kasutusel hübriidautod. Mullu kihutasid M-Spordi eest Craig Breen, Adrien Fourmaux, Gus Greensmith ja neljal etapil ka üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb.

Tänavuse hooaja eel liitus võistkonnaga Tänak, kel jäi hooaja eel üsna vähe testimisaega. Avaetapilt Monte Carlos tuli viies koht ja eestlase masinal oli probleeme roolivõimuga.

Milleneri sõnul mõjutab Tänaku liitumine masina arendustööd ja seda mitte ainult lühiajalises perspektiivis. "Tema tagasiside auto baasseadistuse kohta on väga hea. Peame lihtsalt tegema pisut tööd mõne seadistuse kallal, mis talle paremini sobib," lausus britt väljaandele DirtFish.

"Ta on täiesti erinev sõitja neist, kellega me oleme seni autot arendanud ja saame sellist tagasisidet, mida varem pole saanud. Nii et sellega tuleb arvestada. Osa asju saame ilmselt olemasolevate vahenditega ära teha, aga osa läheb ilmselt pikemaajalistesse plaanidesse - et kuidas me asjale läheneme ja kuhu suunas liigume."

M-Spordi organisatsiooni omanik Malcolm Wilson oli detsembris öelnud, et Tänaku soovid keerlevad põhiliselt seadistuse ja geomeetria ümber ning nende teemade lahendamine ei võta kaua aega. Eestlase tulek olevat aga tiimi kohe muutnud.

"See tõmbab kõigi tähelepanu. Alates esimesest testist Greystoke'is oli asi selge - meil on jälle liider," ütles Wilson siis. "Juba esimesel testil sai mulle selgeks, et see on see, mida ma tahan. Me töötame selle eesmärgi nimel."