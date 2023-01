Mihkels õnnetusest: vaimselt oli läbielamine suur, aga läks väga hästi

Jaanuarikuu on Mihkels veetnud Vahemere-äärses Hispaanias, Valenciast pisut enam kui saja kilomeetri kaugusel asuvas Albiri linnas. Aasta algas aga kurjakuulutavalt ja see, et Mihkels laagrisse sõita sai, on omamoodi õnn.

2. jaanuari pärastlõunal sattus noormees kodulinnas Tartus liiklusõnnetusse, kui sai liikuva auto küljepeeglilt löögi. Õnnetuse tagajärg oli seitsme sentimeetri pikkune alaselja haav, mis vajas õmblemist.

"Vaimselt oli see läbielamine suur - ma ei ole kunagi varem auto alla jäänud -, aga ütleme nii, et läks väga hästi," lausus Mihkels ERR-ile. "Sain küll kõvasti põrutada ja suur õmblus on ka tagumiku peal, aga sain kohe trennidega jätkata. Mitte küll nii kõvasti kui oli plaanis, aga sain edasi sõita. Nüüd läheb iga päevaga paremaks."

"Eks neid napikaid on ikka olnud, kui mõni auto lähedalt mööda tuiskab. Päris kokku ei ole põrganud. Kuni ei olnud veel haiglasse jõudnud, siis ei teadnud üldse, mis nüüd saab. Väga-väga valus oli ja ma ei teadnud üldse, kas on luud katki või mis üldse viga on."

"Kui haiglast ära sain, oli süda rahul - öeldi, et midagi hullemat ei ole, kõik on paigas," jätkas Mihkels. "Haav oli väga sügav, aga õnneks lihast läbi ei lõiganud. Seega läks väga hästi. Selline õnnetus oleks võinud... mine tea, võib-olla oleks võinud hooaeg juba läbi olla või üldse karjäär - ei tea."

Hea on see, et Intermarche laagrirutiini sisse-elamine Mihkelsi jaoks raske polnud. Ta käis meeskonnaga ettevalmistuslaagris nii 2021. aasta kui ka 2022. aasta detsembris.

Möödunud aasta lõpus jagas Mihkels laagris tuba teise eestlase Rein Taaramäega, kes kuulub samuti Intermarche ridadesse, nüüd juba kolmandat aastat. Jaanuarikuisest laagrist Taaramäe osa ei võtnud – kogenud sportlasel lubati hooajaks valmistuda oma mudeli järgi.

Mihkels tõdeb, et Eesti tingimustega võrreldes on World Touri kuuluvas Belgia meeskonnas loomulikult oluliselt rohkem taustajõude. Näiteks massaaži saab laagris üsna igapäevaselt.

"Laager nagu laager ikka, trenni mõttes midagi nii suurt muutunud ei ole... eks ikka teen rohkem kui varem, aga põhimõtteliselt on treeningmeetodid samad. Mu eelmine treener Fabrizio, kellega töötasin kolm aastat - ta oli maailmatasemel treener. Hakkas mind varakult ette valmistama, et kõik oleks sujuvam," tunneb Mihkels heameelt.

"Uuest hooajast sain tiimist treeneri. Laagris olles on kõik rohkem ühine. Mingid treenerid lepivad omavahel plaani kokku ja me kõik teeme sedasama. Aga mulle anti tiimist ka personaalne treener, kes teeb kavasid siis, kui ma ei viibi hetkel tiimiga, olen kodus või mujal."

Klubi ja inimestega kohanemine on Mihkelsil igatahes lihtsalt kulgenud. "Eelmine aasta tegin päris mitu sõitu stažöörina, sain põhimõtteliselt kõikidega tuttavaks. Novembris oli team building laager, kus me põhimõtteliselt trenni ei teinudki. Üks päev oli vist fännidega mingi grupisõit, aga põhimõtteliselt tutvumislaager - tegime seal igasugu asju."

Mihkelsi hooaeg peaks algama 1. veebruaril, kui stardib Valencia velotuur.