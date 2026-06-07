Mihkels lihvis kodulinnas vormi: ei viitsinud üksinda trenni minna

135 kilomeetri pikkune põhidistants kulges Tartust põhjapool asetsevatel kurvilistel teedel kuni lõpusirgeni grupisõiduna. Päris lõpus võttis rünnaku ette 22-aastane Lauri Tamm, kes suutis oma eelmise aasta rattaralli võitu kaitsta. Eestlased pälvisid kaksikvõidu, kui teisele kohale sõitis ennast Oskar Nisu.

"Jube raske oli. Eile (laupäeval - toim.) oli hea lihtne, et oli terve tiim, kes oli abis. Täna olime kahekesi oma Prantsusmaa amatöörtiimiga ja oli väga raske. Pidin palju rünnakuid tõrjuma ja lõpus õnnestus kuidagi ära sõita väikse pundiga," rääkis Tamm.

"Poole peal umbes sõitsime väga suure pundiga minema ja ausalt öeldes ma mõtlesin, et see läheb lõpuni ka, aga taga punt töötas päris hästi ja sai meid kätte. Ja siis kui meid kätte saadi, siis läks kohe uus rünnak ja ma vaatasin, et siin läheb natukene hapuks ära. Vaatasin, et on vähe minna ja otsustasin järgi sõita ja siis ma vaatasin, et seal järgmises pundis oli kaks meest eest ära sõitnud. Ja näen, et Oskar Nisu sõitis üksi järgi ja võtsin talle sappa ning sõitsime neljakesi lõpuni seni kuni ma ründasin," lisas võitja.

Naiste võit läks Leetu Akvile Gedraitytele, kuid talle poole minutiga kaotanud Kristel Sandra Soonik võttis vaatamata väikesele haigusele siiski teise koha. "Algus kindlasti oli väga raske. Üles alla, pöörded, kitsad teed, pidi ikka päris palju vaeva nägema, et püsida pundi ees otsas. Umbes sõidu teine pool läks lihtsamaks, aga lõpp oli jällegi väga kurviline ja keeruline. ja päris raske ja lõpus mul polnud enam motivatsiooni nii väga ja ma tulin rahulikult lõpuni," muljetas Soonik.

Vaid nädal pärast kolmenädalast Giro d'Italia suurtuuri tuli rattaralli juubelisõidul starti ka profirattur Madis Mihkels, kelle eesmärgiks oli hea treening. "Ma panin eile kirja ennast tegelikult. Vaatasin, et mul oli täna veidi raskem trenn, aga ma ei viitsinud üksinda minna ja ma mõtlesin, et lihtsam on võistelda," selgitas Mihkels kodulinnas startimist. "Tuult ei olnud, et see tegi selle suhteliselt igavaks. Raske oli pundist minema saada ja lõpus ma sain aru, et mul täna eriti hea olla ei olnud ja kasutasin seda lihtsalt trennina."

Lisaks profiratturitele olid Tartu rattaralli rajal tavapäraselt ka sadu harrastajaid, kellele rattasõit pakub rõõmu ja naudingut. "Mulle väga meeldib rattaga sõita ja oma võimeid proovile panna. Kui konkurendile saab pähe ka keerata, siis on väga hea meel," märkis Marko.

Juubeli rattarallile registreerus enam kui 2800 ratturit, kes said lisaks 135 kilomeetri pikkusele põhisõidule võistelda veel 61 ja 27 kilomeetri pikkustel radadel.