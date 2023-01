Bronny James saab võimaluse korrata isa LeBroni 20 aasta tagust saavutust

Igal aastal toimuvale Põhja-Ameerika keskkoolikorvpallurite Tähtede mängule (McDonald's All American Game) sai tänavu kutse ka NBA kõigi aegade punktirekordit jahtiva LeBron Jamesi poeg Bronny.

McDonald's All-American nädalavahetus on sarnane NBA Tähtede mängu nädalavahetusega, lisaks ida versus lääs näidismatšile toimuvad ka viske- ja pealtpanekuvõistlus. All-American mängule pääsemine tähendab, et pallur kuulub oma vanuseklassis parimate sekka; alates selle loomisest 1977. aastal on vaid kolm üliõpilasliiga NCAA meistermeeskonda tiitlini jõudnud ilma All-American' nominatsiooni teeninud mängijata.

Tänavu on keskkooli Tähtede mängu suurimateks nimedeks Kentucky ülikooliga käed löönud Justin Edwards, D.J. Wagner ja Aaron Bradshaw, neljanda tulevase Kentucky mängijana lööb kaasa Reed Sheppard. Duke on esindatud kolme tulevase palluriga, kaks All-Americanile üles antud mängijat hakkavad esindama nii Michigan State'i kui Oregoni.

Sel aastal kutsuti All-American Game'ile vaid üks keskkoolimängija, kellel pole veel järgmiseks aastaks tulevikuplaane tehtud ning selleks on LeBron Jamesi poeg Bronny. Vanem James mängis All-American Game'il 2003. aastal, tema meeskonnakaaslasteks olid tookord näiteks Chris Paul, Brandon Bass ja Charlie Villanueva. LeBron James viskas teel toonase kohtumise väärtuslikeima mängija auhinnani 27 punkti, võttis seitse lauapalli ning jagas seitse resultatiivset söötu.

Bronny James liitus Sierra Canyoni keskkooliga 2019. aasta mais, kus mängis ka Dwyane Wade'i poeg Ziaire ning nüüd NBA-s leiba teeniv Ziaire Williams. Sierra Canyoni mängud teenisid ESPN-is hulgaliselt eetriaega ning Jamesi hinnati ekspertide seas kõrgelt, tunamullu pidi ta aga käima põlveoperatsioonil, mille järel langes ta tippskautide pingereas TOP30 seast välja. ESPN kirjutab, et nüüd on Jamesile pakkumise teinud nii Oregon, Ohio State kui Lõuna-California ülikool USC.