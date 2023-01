Kontaveit ja Kanepi said Austraalia lahtisteks asetuse teada

Maailma edetabelis on Kontaveit 17. ja Kanepi 32. real, kuid Austraalia lahtistel on neil vastavalt 16. ja 31. asetus. Seda seetõttu, et edetabelis 12. kohal paikneval rumeenlannal Simona Halepil on positiivse dopinguproovi tõttu ajutine võistluskeeld.

Asetuse saab 32 mängijat ja enne kolmandat ringi asetatud mängijad omavahel kokku ei lähe.

Esimene asetus on maailma esireketil Iga Swiatekil, teisena on paigutatud tuneeslanna Ons Jabeur, kolmas asetus on ameeriklanna Jessica Pegulal ja neljas prantslanna Caroline Garcial.

Kuna meeste turniirilt jääb vigastuse tõttu eemale maailma esireket Carlos Alcaraz, on esimesena asetatud hispaanlane Rafael Nadal. Teine paigutus on norralasel Casper Ruudil, kolmandana on asetatud kreeklane Stefanos Tsitsipas ja neljandana serblane Novak Djokovic.

Austraalia lahtiste põhitabel loositakse Melbourne'is neljapäeval Eesti aja järgi varahommikul.