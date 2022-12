Õiglane lõppenud hooajast: suutsin raskustest üle olla ja võidukana tagasi tulla

"See hetk, kui ma taipasin, et võitsin EM-il pronksmedali… alati, kui ma mõtlen selle peale, läheb mul suu naerule, tunded lähevad nii elevaks. Tõesti, see hetk on imeline," tunnistas Õiglane. "Mul on alati unistus olnud tiitlivõitlustel medal võtta ja see mul õnnestus ja see emotsioon, mis seal tekkis, see on vaieldamatult mu sportlaskarjääri kõige vingem moment!"

"Saksa publik tuli niivõrd kaasa, seal oli vist ligi 50 000 või 60 000 pealtvaatajat. See tegi selle atmosfääri väga-väga eriliseks. See, et ma võitsin pronksmedali, aitas kaasa sellele, andis n-ö vürtsi juurde. See melu oli väga äge," jätkas Õiglane, kes kogus Münchenis peetud EM-il 8346 punkti.

"Naudingu osa spordis peab jääma. Miks mul MM läks nihu, oligi seepärast, et ma tahtsin lihtsalt näidata endale ja teistele hästi palju. Tahtsin näidata, kui hea ma olen, kui palju ma olen paremaks läinud, aga ma ei nautinud ühtegi momenti MM-ist," tunnistas Õiglane. "Kolm aastat on olnud niivõrd keerulised, olen ühe väga ebameeldiva vigastusega kimpus olnud. Ja siis teha esiteks hooaja alguses oma rekord. MM läks aia taha, aga sellest üle olla emotsionaalselt ja näidata parimat versiooni ja parimaid tulemusi EM-il ja tulla välja medaliga... just see teekond selle medalini tegi selle medali minu jaoks palju kirkamaks ja tähtsamaks."

"Suutsin olla mentaalselt paljudest asjadest üle ja tulla tugevamana sellest jamast välja ja siin ongi see põhjus, miks ma hindan seda EM-i ja üldse seda hooaega tervikuna palju tähtsamaks kui kõiki neid MM-e eelnevalt. Kui ma olen MM-idel võistelnud, on mul olnud ettevalmistus, võistlemine ja treeningud, kõik on olnud mõnus ja sujuv ja ei ole olnud suuri probleeme, aga nüüd on olnud väga rasked perioodid ja sellest üle olla ja tulla võidukana tagasi, on kindlasti põhjus, miks ma seda hooaega niivõrd kõrgelt hindan," rääkis Õiglane.

"See aasta õpetas mulle kõige rohkem, et ole kannatlik. Just enda osas, kuna viimased aastad on olnud keerulised. Nähes, kuidas teised teevad kogu aeg trenni ja ise jätad palju trenne vahele ja mingi hetk ei saa mingeid võistlusi teha, mida tahaksid teha… Kannatlik, et küll su enda aeg tuleb, ja sa pead tegema oma asja ja oma ree peal olema, aga mitte hakkama võrdlema ennast teistega," arutles ta. "Ma pole eelnevalt täiskasvanute tiitlivõistlustel medalit võitnud. Seda tunnet tahaks veel tunda. Ma võin öelda, et see on selline lisamotivatsioon, mida tahaks veel tunda, ja see kannustab mind kindlasti."

* * *

