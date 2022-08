Medali kaela saanud Õiglane: Eesti on ikkagi kümnevõistluse rahvas!

"Tunne on ikkagi väga vinge. Ma ei arvanud, et siia nii palju inimesi kohale tuleb. Korralik närv tuli sisse, pole päris Eesti meistrivõistlused, kus tuled paari inimese ette ja annad kätt. Siin oli ikkagi korralik närv sees, aga õhkkond on siin mõnus ja tore oli nii palju eestlasi näha. Sain ka väga palju fännipilte teha. Minu jaoks on see ülev tunne. Nii palju noori oli ka! Ma olin kunagi sama noor ja tahtsin kümnevõistlejatega pilte teha, et selles mõttes on hea noortele inspiratsiooniks olla," rääkis värske EM-i medalist.

Õiglane tõdes, et kohe pärast võistluse lõppu ei adunud ta veel, millise saavutusega hakkama sai. "Täna (kolmapäeval - toim) juba jõudis kohale, aga eile olin väsinud ja ei saanud väga hästi aru, mis toimub. Kõik need valud ja rasked treeningud... See ongi üks põhjus, miks ma seda sporti teen, et endale ja teistele seda emotsiooni pakkuda. Eesti on ikkagi kümnevõistluse rahvas! Nähtud vaev tasus ennast ära ja see on imeline hetk."

Seitse aastat tagasi pälvis Õiglane oma esimese medali Tallinnas toimunud U-23 EM-ilt. Nüüd on tal kaelas täiskasvanute tiitlivõistluste medal. Kuhu edasi? "Alati on kuhugi edasi minna, isegi kui oled võitnud kõik, on siiski võimalik uusi eesmärke sättida ja täita."

"Kindlasti panen endale järgmisteks hooaegadeks uued eesmärgid, aga olen väga-väga õnnelik kõige üle, mida ma sel aastal suutsin korda saata. Sain heameelt pakkuda oma lähedastele, aga eelkõige endale. Mul on hea meel, et suutsin ennast siin realiseerida."

Lisaks medalile kingiti Õiglasele ka lillepott. "Selle lillepoti saan ma siia Müncheni staadioni lähistele kasvama panna. See on minunimeline ja QR-koodi abil saan teada, kuhu see täpsemalt pannakse. Äkki 20 aasta pärast tulen siia ja vaatan, mida minu lillekene teeb."

EM-il kogus Õiglane 8346 punkti ehk isiklikust rekordist (8405) jäi ta 59 punkti kaugusele. Kui kõrgele suudab ta oma rekordit nihutada?

"Kümnevõistlust on väga raske kokku panna. Kindlasti on mul potentsiaali suuremaks summaks, aga see ei tähenda, et suudan seda tingimata kokku panna. Tähtis on olla igal alal stabiilne ja osata õigel ajal võistlust kokku panna. See on kümnevõistluse ilu ja võlu, et võid ühe alaga palju võita, aga järgmisega sama palju kaotada. Medalitest ma ei oska rääkida, aga tahan tulevikus veel kindlasti tugevaid kohti püüda."