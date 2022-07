Õiglane: ma ei tulnud selle järele siia

"Ma ei oska öelda, mis juhtus täpsemalt. Soojendus läks väga mõnusalt ja sujuvalt, iga katse läks paremaks," kommenteeris Õiglane.

Kettaheite soojenduskatsetel tundus Õiglasel kõik kontrolli all olevat, kuid paraku ei õnnestunud võistluskatsed.

"Esimene katse oli mingi 40 – okei katse, lihtsalt ei suutnud ringi jääda peale seda. Hakkasin natuke mõtlema, et natuke on vaja juurde panna. Hakkasin käega rabama ja lendas nagu pannkook õhku, et selles suhtes täiesti rumal," sõnas Õiglane.

Pärast 110 m tõkkejooksu lonkas Õiglane tugevalt.

"Konarlik jooks oli. Peale viimast tõket vajusin alla ja üsna raskelt jõudsin finišisse. Kui ma üle viimase tõkke läksin, siis hakkas haige pöid tunda andma. Ta ei olnud selline, et ma ei saaks midagi teha, aga lihtsalt teivashüpe tuli. Põhjus oligi, miks hüppama ei läinud, et tahaksin ikkagi ühe kümnevõistluse veel teha, kas euroopakatel või tuleb Talence," ütles Õiglane.

Eestlane pidas tervise pärast mõistlikumaks võistlus pooleli jätta, kuna tahab sel hooajal veel vähemalt ühe kümnevõistluse teha.

"Mul ei ole praegu mingit kohta võimalik püüda, kuna ma kaotasin 200-250 punkti ühe alaga. Tahan puhtalt tervise pärast ühe võistluse veel teha. See oligi see otsus, miks ma teivast tegema ei läinud."

Õiglane on enda sõnul sel hooajal palju edasi arenenud, kuid paraku ei suutnud seda kõike võistlusesse panna.

"Ma tahan veel võistelda, sest ma tean, et ma olen see hooaeg palju edasi arenenud. Nüüd kaks ala täna hommikul seda ei näidanud. Mul on väga kurb. Nagu ma eile ütlesin, et alustasin eilset hommikut piinlikult ja tänane hommik veel piinlikumalt. Ma väga vabandan kõikide vaatajate ees. Ma ei tulnud selle järgi siia. Tulin kõrget kohta püüdma ja endast parimat andma," kommenteeris Õiglane pärast võistluse katkestamist.

"Selliseid asju ikka juhtub. Kurb, et sellisel võistlusel."