Õiglane: kui saab korralikult trenni teha, siis on põetud koroona köömes

Õiglane ei usu, et tema osavõtt Kirti pabistama pani. "Pigem oli tal just hea meel, et sai võistelda just minuga," lausus Õiglane intervjuus ETV saatele "Ringvaade".

"Ma ei ütle, et olen hea viskaja, aga võib-olla tegin temal ka peale esimest katset... viskasin 71 meetrit - äkki siis ma natuke utsitasin ka teda."

Pilet MM-i kümnevõistlusele oli Õiglasel juba varem olemas ja seetõttu ta Eesti meistrivõistlustel sellel alal end proovile panema ei pidanud. Lisaks segas ettevalmistust ka paari nädala eest läbi põetud koroona ja sellega kaasnenud karantiin Dominikaani Vabariigis.

Vahepeal sai trenni teha üksnes hotellirõdul. Piiratud territooriumi kasutas ta näiteks kohapeal põlvetõstejooksuks. "Mõtlesingi, et panen 200-meetriseid lõike 25-30 sekundit. Siis tegin pausi ja panin samamoodi. Et lihtsalt liigutust sees hoida."

"See pole otseselt jooksuliigutus, aga mõtled, et teed vähemalt midagi kiiret," selgitas mitmevõistleja. "See aitas päris hästi. Ma tulin tagasi ja olin päris okei."

Ta ei karda, et läbipõetud haigus nüüd vormi mõjutab. "Võib-olla võtsin kaks nädalat kergemalt, aga see ei tähenda, et mu vorm langeb. Ma võtsin seda rohkem kui puhkust," lausus Õiglane.

"See oligi mõnes mõttes hea. Sa mõtled, et nüüd tuleb teha rohkem trenni teha, et saada paremaks.. pigem tuleb mõistlikult teha. Kaks nädalat, mis tulevad, on kõige tähtsamad. Tuleb korralikud trennid ära teha ja kui need saab paika, siis väike koroonaasi on köömes."

Kergejõustiku maailmameistrivõistlused Eugene'is kestavad 15.-24. juulini. Kümnevõistlus on kavas kahel viimasel päeval.