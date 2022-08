Kodumaale jõudnud Õiglane: nüüd tahaks nautida suve lõppu

Neljapäeva õhtupoolikul jõudis oma karjääri esimese täiskasvanute tiitlivõistluste medaliga kodumaale kergejõustiklane Janek Õiglane. Kümnevõistlejat võtsid lennujaamas lisaks meediale vastu lähedased ja sõbrad.

"Esimest korda tulen siia niimoodi ka, et mind võetakse nii vastu. Eelmine kord tulin siia Magnusega koos, siis oli Magnuse aeg siin. Väga mõnus tunne on. Midagi on korda saadetud oma elus.

Õiglane kavatseb natuke aega Eestis olla ja suve lõppu nautida enne kui tagasi Ameerikasse lendab.

"Olla perega ja nautida Eestit. Enamus aega viibin ma hetkel Ameerikas. Eesti mulle väga meeldib. Tahan Eestis natuke puhata. Lihtsalt nautida ja süüa head toitu. Ma olen natuke aega siin rangemal dieedil ka olnud. Nüüd tahaks natuke nautida suve lõppu," lisas Õiglane.