8425 punkti kogunud Uibo sai MM-il seitsmenda koha, Erm üheksas

Uibo ja Erm alustasid päeva hea tõkkejooksuga; korraliku kettaheite järel jäi Uibo siis teivashüppes raskesse seisu, kui nii avakõrgus 5.00 kui järgnenud 5.10 alistusid alles kolmandal katsel. Odaviskes jäi Doha MM-hõbeda parimaks tulemuseks 63.54.

Paraku lõppes võistlus varakult Janek Õiglase jaoks, kes tegi ebaõnnestunud tõkkejooksus jalale veidi viga ning tegi siis kettaheites parima katse vaid 30 meetri peale.

1500 meetri jooksus ei suutnud Uibo enam tema ees olnud Lindon Victorit püüda ning kokkuvõttes läks mööda ka väga tugev jooksumees, Doha maailmameister Niklas Kaul. Erm tegi väga hea jooksu ja püstitas 4.25,08-ga uue isikliku rekordi.

Kahekordseks maailmameistriks krooniti 8816 punkti kogunud Kevin Mayer, isiklikku tippmarki nihutasid nii hõbedale tulnud kanadalane Pierce Lepage (8701) kui pronksi teeninud ameeriklane Zachery Ziemek (8676). Suurepärase avapäeva teinud Ayden Owens viis Puerto Rico rekordi 8532 punkti peale, talle järgnesid Victor (8474), Kaul (8434), Uibo (8425), austraallane Cedric Dubler (8246) ja üheksandana Erm (8227).

Eugene'i MM-i tulemused:

1. Kevin Mayer 8816 punkti (10,62 - 7.54 - 14.98 - 2.05 - 49,40 - 13,92 - 49.44 - 5.40 - 70.31 - 4.41,44)

2. Pierce Lepage 8701 (10,39 - 7.54 - 14.83 - 1.99 - 46,84 - 13,78 - 53.26 - 5.00 - 57.52 - 4.42,77)

3. Zachery Ziemek 8676 (10,57 - 7.70 - 15.37 - 2.08 - 49,56 - 14,47 - 48.40 - 5.40 - 62.18 - 4.44,97)

..

7. Maicel Uibo 8425 (11,14 - 7.32 - 15.17 - 2.11 - 50,38 - 14,49 - 46.52 - 5.30 - 63.54 - 4.37,58)

..

9. Johannes Erm 8227 (10,94 - 7.37 - 15.01 - 1.93 - 47,02 - 14,38 - 44.18 - 4.70 - 56.87 - 4.25,08)

110 meetri tõkkejooks:

Erm ja Uibo tegid hea etteaste, kui Erm võitis esimese jooksu ajaga 14,33 (rekordvõistluse käigus 14,38) ja Uibo oli kolmas ajaga 14,49 (14,43). Õiglane ei saanud head starti, tundus, et koperdas ühel tõkkel ja ületas finišijoone peaaegu kukkudes. Hiljem lonkas ta staadionikoridoris päris tugevalt.

Võimsa jooksu tegi Niklas Kaul, kes nihutas isiklikku rekordit, hea etteaste tegid ka Kevin Mayer ja Pierce Lepage. Rohkem või vähem punkte kaotasid näiteks Kyle Garland ja Ayden Owens.

Kuue ala järel on liidriks Ayden Owens (5596), kellele järgnevad Pierce Lepage (5488), Zachery Ziemek (5384), Kyle Garland (5364), Kevin Mayer (5357), Ashley Moloney (5294), Cedric Dubler (5225), Lindon Victor (5205), Johannes Erm (5190) ja Sander Skotheim (5174). Maicel Uibo on 5136 punktiga 12., Janek Õiglane 5080-ga 17.

Uibo kaotab rekordigraafikule 101 punktiga, Õiglane nüüd 94 silmaga.

Kettaheide:

Õiglase jaoks selle alaga paraku võistlus ka lõppes, kahest mõõtmisele läinud kettakaarest parem oli 30-meetrine ning ta otsustas seejärel MM-i pooleli jätta.

"Soojendus läks sujuvalt, igal katsel läks paremaks. Pärast esimest katset hakkasin mõtlema, et nüüd on vaja juurde panna, hakkasin käega rabama ja siis lendas nagu pannkook õhku. Täiesti rumal," rääkis Õiglane intervjuus ERR-ile. "Üsna konarlik [tõkke]jooks oli, vajusin pärast viimast tõket alla ja jõudsin üsna raskelt finišisse. Natuke hakkas haige pöid tunda andma. Tahan see hooaeg veel ühe kümnevõistluse teha ja seepärast ei läinud ka teivashüppesse. Mul ei ole mingit kohta enam võimalik püüda, puhtalt tervise pärast oli see otsus," lisas eestlane.

Uibo heitis avavoorus 46.52 ehk 12 sentimeetrit vähem kui kolm aastat tagasi rekordvõistlusel Dohas, Ermile läks kirja 44.18.

Alavõidu võttis kümnevõistlejate maailmameistrivõistluste rekordit tähistava 54.39-ga tšehh Jiri Sykora, talle järgnesid 53.92-ga Lindon Victor ja juba kolmanda järjestikuse isikliku rekordi püstitanud Pierce Lepage 53.26-ga.

Teist päeva suurepäraselt alustanud Lepage tõusis ühtlasi kümnevõistluse liidriks, seitsme alaga on koos tal 6427 punkti. Järgnevad Owens 6309, Ziemek 6221, Mayer 6216, Victor 6157, Garland 6140, Neugebauer 6075, Moloney 6009, Sykora 5973 ja Dubler 5948 punktiga. Erm 5940 silmaga 11., Uibo 5934 punktiga 12.

Teivashüpe:

Uibo jaoks algas teivashüppevõistlus väga raskelt, kui nii avakõrgus 5.00 kui järgnenud 5.10 alistusid alles kolmandal katsel. 5.20-st ja 5.30-st sai Uibo siis jagu esimese hüppega, aga Dohas kirja läinud 5.40-t seekord korrata ei õnnestunud. Hea võistluse tegid nii Mayer kui Ziemek, kes said mõlemad 5.40-st üle.

B-grupis leppis Erm 4.70-ga, head võistlust tegev Victor ületas kümme sentimeetrit enam ja 4.80 läks kirja ka Niklas Kaulile. Liidriks kerkinud Pierce Lepage sai B-grupi parimana jagu 5.00-st.

Kaheksa ala järel on Lepage'il koos 7337 punkti, talle järgnevad Ziemek (7256), Mayer (7251), Owens (7069), Victor (7006) ja Uibo (6938).

Odavise:

Uibo parimaks jäi 63.54 ning Ermil 56.87, alavõidu võtnud Mayer (70.31) kindlustas suure tõenäosusega ka MM-tiitli. Kaul viskas oma parimal katsel 69.74 ja Vicor 66.20. Ziemek nihutas isiklikku rekordit pea kahe meetriga ja sai kirja 62.18.

Viimase ala eel on Mayeril liidrina 8145 punkti, talle järgnevad Lepage (8038), Ziemek (8027), Victor (7838), Uibo (7729), Owens (7672). Erm on 7450 punktiga 13.

1500 meetri jooks:

Ayden Owens võidab kümnevõistluse 1500 meetri jooksu ajaga 4.13,02, Kaul teine 4.13,81-ga ja Erm kolmas 4.25,08-ga. Kõik kolm meest püstitasid isikliku rekordi. Uibo jõudis finišisse ajaga 4.37,58, ehk Kaul läks lõppkokkuvõttes veel eestlasest mööda. Maailmameistrina jõudis Kevin Mayer pärale ajaga 4.41,44.





Enne teist päeva:

Kõik Eesti kümnevõistlejad tegid avapäeval vähemalt ühe hea tulemuse: Maicel Uibo tõukas parimal katsel kuuli isiklikku rekordit tähistava 15.17 kaugusele ja Erm liitus 15 meetri meeste klubiga, kui talle läks kirja 15.01. Erm nihutas tippmarki ka 400 meetri jooksus (47,02), Õiglane sai kõrgushüppes üle isiklikku rekordit korranud 2.05-st.

Uibo kogus avapäeval 4224 punkti ning kaotab kolm aastat tagasi Dohas püstitatud isikliku rekordi (8604) graafikule 93 punkti, Õiglasel on koos 4193 silma ja tema jääb rekordi (8405) graafikust maha 49 silmaga. Ermi kolm ülejäänud ala nii roosilised polnud ja tema on kogunud 4264 punkti, ehk miinuspunkte võrreldes 8445-ga on 249.

Avapäeva järel on liidriks Puerto Rico mitmevõistleja Ayden Owens-Delerme 4606 punktiga, teine on kanadalane Pierce Lepage 4485 silmaga ja kolmas ameeriklane Zachery Ziemek 4469 punktiga. Pärast Damian Warneri katkestamist liigub kuldmedali poole maailmarekordimees Kevin Mayer, kes kogus avapäeval 4372 punkti.

Ajakava:

19.35 10-võistlus: 110 m tõkkejooks (Õiglane, Erm, Uibo)

20.30 10-võistlus: kettaheide, A-grupp (Õiglane, Erm, Uibo)

21.40 10-võistlus: kettaheide, B-grupp (Õiglane, Erm, Uibo)

22.15 10-võistlus: teivashüpe, A-grupp (Õiglane, Erm, Uibo)

23.15 10-võistlus: teivashüpe, B-grupp (Õiglane, Erm, Uibo)