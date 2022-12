Tallinna aasta sportlasteks valiti Kelly Sildaru ja Janek Õiglane

Parima naissportlase tiitli pälvis freestyle-suusataja Kelly Sildaru, parima meessportlase tiitli kergejõustiklane Janek Õiglane, parima noorsportlane tiitli ujuja Eneli Jefimova, parima parasportlase tiitli võitis ratastooli curlingu tiim koosseisus Kätlin Riidbach, Signe Falkenberg, Andrei Koitmäe ja Lauri Murašov ning parimaks võistkonnaks kuulutati Tallinna FC Flora jalgpallinaiskond. Tallinna parimaks noorte spordiklubiks valiti maadlusklubi Nelson.

Linnapea Mihhail Kõlvart tõdes, et Tallinn on aasta sportlasi ja sportmängude võistkondi tunnustanud juba 1994. aastast. "Tänased ja kõik meie eelneval 26 aastal tunnustatud sportlased on toonud koju kõrgeid tiitleid olümpiamängudelt ja maailmameistrivõistlustelt. Teie edu suurvõistlustel hoiab Eesti spordi ja Tallinna maailmakaardil ning teie edukus peitub ka Tallinna viimatises tiitlivõidus, millega pärjati meie kodulinn Euroopa spordipealinnaks aastal 2025," rääkis Kõlvart. "Tänan teid selle eest ning soovin teile motivatsiooni ja tahet, et olla nakatavaks eeskujuks meie noortele nende suurte unistuste poole püüdlemisel."

Tallinna 2022. aasta naissportlase tiitli pälvinud Kelly Sildaru võitis Pekingi taliolümpiamängudel freestyle suusatamise pargisõidus pronksmedali ja sai rennisõidus neljanda koha, Sildaru treener on Mihkel Ustav. Aasta meessportlane Janek Õiglane võitis Euroopa meistrivõistlustel kümnevõistluses pronksmedali, Õiglase treener on James Thomas.

Aasta noorsportlase tiitli pälvinud Eneli Jefimova võitis Euroopa juunioride meistrivõistlustel kolm kuldmedalit: 50, 100 ja 200 meetri rinnuliujumises. Täiskasvanute maailmameistrivõistlustel sai ta 50 meetri rinnuliujumises kuuenda koha ja 100 meetri rinnuliujumises kümnenda koha. Jefimova treenib Henry Heina käe all.

Aasta parasportlase tiitli võitis ratastoolikurlingu võistkond koosseisus Kätlin Riidbach, Signe Falkenberg, Andrei Koitmäe ja Lauri Murašov, kes said Pekingi taliparaolümpiamängudel kümnenda koha. Nende treener on Chris Bowden.

Aasta parima võistkonna tiitli pälvis Tallinna FC Flora jalgpallinaiskond, kes tuli tänavu Eesti meistriks, Eesti karikavõitjaks, Eesti superkarikavõitjaks ning võitis Balti liiga hõbemedali. Naiskonna peatreener on Aleksandra Ševoldajeva.

Tallinna parimaks noorte spordiklubiks valiti maadlusklubi Nelson, kus regulaarseid harrastajaid on ligi 70. Sel aastal võitis klubi sportlane Richard Karelson U-20 Euroopa meistritiitli ja U-20 MM pronksmedali. U-15 Euroopa meistrivõistlustel pälvis Mario Kaljola viienda koha ja U-17 Euroopa meistrivõistlustel Richard Pajuviidik kaheksanda koha. Viimasel kolmel aastal oli maadlusklubi Nelson Eesti meistrivõistluste arvestuses (õpilased, kadetid, juuniorid ja täiskasvanud kokku) Eesti parim Kreeka-Rooma maadlusklubi.

Tallinna 2022. aasta parima sportlase ja võistkonna valimisel oli internetihääletuse teel võimalus osaleda kõigil linlastel.