EM-pronks Õiglane: mõtlesin, et kui tulen kuue hulka, siis on hea

"Hea on siin olla ja kõik need aastad, mis ma olen sporti teinud - see kajastub ka medaliga. See on võit iseenda üle," olid Õiglase esimesed emotsioonid intervjuus ERR-ile. "Ma olen nii palju viitsinud ja tahtnud edasi teha. Imeline tunne, ma ei oskagi midagi muud öelda."

Juulis ebaõnnestus Õiglasel MM, mille eestlane jättis pooleli. EM-pronks ütles, et see oli õige otsus. "Sain kohe trenni peale minna ja valmistuda EM-iks," põhjendas ta. "Punktisumma ei olnud minu jaoks üllatav, aga see, et tulin nii kõrgele kohale. Ise mõtlesin, et kui tulen top kuue kanti, siis on hea."

"Ma nii suuri eesmärke ei pannud. Tulin siia, tahtsin teha seda, mis meeldib - kümnevõistlust. Isegi, kui läks natuke kehvemini, siis ma ei läinud oma ajudesse ja ei mõelnud, et nüüd on kehvasti. Selline võistlemine on minu jaoks puhas lust ja lillepidu! Tuleb kogu protsessi nautida."

Õiglane lisas, et lohutas ja innustas võistluse jooksul ka konkurent Simon Ehammerit ning lõpuks hõbeda võitnud šveitslasel läkski tema sõnul silm särama. "Kümnevõistluse ilu ongi see, et pead langustest üles tõusma ja kui suudad seda teha, tuleb ilus skoor ja koht," lausus karjääri esimese täiskasvanute tiitlivõistluste medali teeninud eestlane.

Õiglase päev algas pisut närviliselt, sest 110 meetri tõkkejooksus oli kaks valelähet. "Võtsin eesmärgiks, et jooksen kindlalt tõkked läbi. Tuli üllatavalt hea aeg - ma olin sellega väga rahul. Minu kõige närvesöövam ala oli kettaheide. Sain ühe katse pihta - minu selle hooaja kohta päris hea katse - 42 meetrit. Olin sellega väga rahul."

"Teine päev läks üleüldiselt väga hästi. Ei olnud midagi sellist, et nüüd võin nukrutseda. 1500 oli selline, mida tahtsin kiiremini joosta. Esimese ringi jooksin ära, siis tundsin, et jalad ei liigu enam nii nagu tahaks. Päris raskelt tuli," tunnistas ta.

Veidi ootamatult osutus Õiglase suurimaks konkurendiks rootslane Marcus Nilsson, kes lõpetas eestlasest rohkem kui paarkümmend sekundit varem. "Kui ma nägin, et Nilsson tuli 4.18-ga, siis oli küll niimoodi, et päris ärevaks läks. Aga kui suurelt ekraanilt nägin, et tulin kolmandaks, siis... tõesti väga vinge moment. Olen südamest õnnelik!"