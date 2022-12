Lajal alistas teisena asetatud tuneeslase ja jõudis finaali

Turniiril viiendana asetatud Lajal (ATP 464.) sai poolfinaalis magusa võidu, alistades vaid tund ja 19 minutit kestnud kohtumises 6:3, 6:4 teise paigutusega tuneeslase Aziz Dougazi (ATP 282.).

Lajal sai mängu jooksul kirja ühe topeltvea, Dougaz kaks ässa. Lajal realiseeris neljast murdevõimalusest kaks ja päästis kõik kolm murdepalli, mis tuneeslane teenis. Mängitud punktidest võitis Lajal 63 ja Dougaz 52.

Finaalis läheb Lajal vastamisi kolmandana paigutatud 20-aastase hiinlase Bu Yunchaoketega (ATP 313.), kes oli 6:3, 6:2 kõrgeima asetusega tuneeslasest Skander Mansourist (ATP 266.).

Lajalile on see hooaja neljas ITF-i turniiri finaal, seni on tal kirjas kaks turniirivõitu. Bu on tänavu mänginud juba seitsmes ITF-i finaalis ja võitnud neist kuus.