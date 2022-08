Fourmaux peab järgmise MM-etapi vahele jätma

Ypres'i ralli eelviimasel katsel sõitis M-Spordi piloot kõigepealt kraavi ja riivas seejärel ka telefoniposti. Kahjustused olid nii suured, et võistkonna teatel ei õnnestu prantslase masinat õigeaegselt remontida.

Fourmaux on tänavu teinud kaasa MM-sarja täisprogrammi, kuid pole üheksast etapist viiel finišisse jõudnud ja on teeninud vaid kaks punktikohta - parimaks on jäänud Eesti ralli seitsmes koht.

Fourmaux' eemalejäämisest hoolimata on M-Spordi esindatus Kreekas tugev: starti tulevad Craig Breen, Gus Greensmith, Sebastien Loeb, Pierre-Louis Loubet ja erasõitjana kasutab tiimi masinat Jourdain Serderidis.