Põlva sai Viljandi üle eurosarja avamängus napi võidu

Mesikäpa Hallis avas skoori Viljandi, kui käe sai valgeks Kristo Voika. Nelja minuti möödudes oli seis viigis 1:1. Minut hiljem hakkas Serviti ise seisu dikteerima ning läks esimest korda juhtima. Mulgid viigistasid, kuid põlvakad vastasid koheselt. Viljandi lõpetas selle mustri 10. mänguminutil, kui Simon Drõgin viis Viljandi 4:5 juhtima. Kuus minutit hiljem saavutasid külalised isegi kahevärvalise edumaa, ent paar rünnakut hiljem oli skoor taas viigis.

Võõrustajad näitasid resulatiivset mängu 22. minutil, kui esmakordselt mindi kahega juhtima. Külalised pendeldasid ühe- ja kaheväravalise kaotusseisu vahel kuni 27. minutini – siis seisid tablool taas viiginumbrid 14:14. Esimene poolaeg rohkem muutuseid kaasa ei toonud ja sellelt seisult mindi vaheajale. Teise mängupoole alguses rabeles Serviti raskustes ning Viljandi alustas tugeva kaheväravalise spurdiga. 35. minutil vähendas Alfred Timmo vahemaa ühe värava peale ning Andris Celminš viigistas seisu kaks minutit hiljem.

Taas seisis tablool viik, kuniks Timmo värav muutis kohtumise dünaamikat ja viis põlvakad 41. minutil seisuga 19:18 juhtima. Serviti tugevdas enda jalgealust ja taastas varasema kaheväravalise edumaa külalismeeskonna ees. Mäng seisis pikalt seisul 22:20, ent Tõnis Kase värav 48. mänguminutil suurendas Serviti eduseisu veelgi. Mõlemal meeskonnal esines probleeme vastase väravasuu lahti muukimisega ja seetõttu vahetusid numbrid tablool tasa ja targu. Mängida oli jäänud vaid viis minutit ning seis oli pinev 26:24. Lõpusekunditel saatis palli Serviti väravasse Aleksander Pertelson ja tegi lõppresultaadiks võõrustajate poolt vaadates 27:26. Üheväravaline vahe jätab mõlema meeskonna euroteekonna lahtiseks ning lisab aina kaalu juurde korduskohtumisele, mis toimub homme Viljandis.

Serviti resultatiivseimaks kujunes Alfred Timmo, kes tabas kümnest viskest üheksa väravat. Teda toetas Henri Sillaste viie tabamusega. Viljandi eest viskasid enim väravaid Kristo Voika ja Hendrik Koks, kes vastavalt skoorisid 17-st ja kümnest viskest kuuel korral. Laupäeval mängisid suurt rolli ka väravavahtide esitused, kui mõlema võistkonna efektiivsusprotsent jäi vaid 50 piirile.

"Täna oli platsil kaks võrdset võistkonda. Enda esitusega kuidagi rahule jääda ei saa. Vajakajäämisi oli igal pool: esimesel poolajal patustasime liiga palju tehnilisel poolel, teisel perioodil jäime hätta realiseerimisega," lausus Põlva Serviti peatreener Kalmer Musting. "Kiitmata ei saa jätta vastast. Nad mängisid hästi igas aspektis, kaitse oli sisukas ja rünnak oli hea koostööga. Homme alustame sisuliselt taas seisult 0:0."

"Täna suutsime mängida rohkem meeskonnana nii kaitses kui rünnakul. Teadsime, et kui suudame neid positsioonirünnakule suruda on kõik võimalik," kommenteeris Viljandi HC mängija Ott Varik. "Väsimuse pealt tekkis mõningaid vigu. Sellistes kohtumistes tuleb ka realiseerida seitsmemeetri karistusviskeid. Eks need kaks asja on, mida tuleb parandada," tõi Varik välja paar nõrkust. "Kaitses õnnestusime päris hästi. Rasmus oli väravas kaitseminister ning Põlva karukoopast sellise tulemusega Viljandisse naasmine annab head emotsiooni, mida üritame homseni hoida."