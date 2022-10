Pärnu sai eurosarjas hinnatava võidu, edukas oli ka Kalev/Cramo

Pärnu pani edule aluse suurepärase algusega, kui asus juhtima lausa 20:1. Teisel veerandil said külalised vahe alla kümne punkti, aga poolajal mindi pärnakate 49:39 eduseisul.

Kolmandal veerandil suutis Pärnu vahet hoida ja kuigi neljanda perioodi alguses vähendas Porto vahe korraks lausa kuuele silmale (68:62), siis lähemale ei jõutud.

Pärnakad olid vastasest üle visketabavuses (visked väljakult 56,1% vs 40,6%) ja lauavõitluses (40:31), aga pallikaotusi tegid külalised viis, pärnakad 16.

Üleplatsimeheks kerkis 25 punkti kogunud Robert Valge, lätlane Davis Geks panustas 13 silmaga. Porto parim oli 23 punktiga ameeriklane Teyvon Myers.

"Eks ikka oli momente, kus mõningate asjadega ei jäänud päris rahule, aga suures plaanis ma usun, et mingit arengut oli näha," kommenteeris Pärnu peatreener Toomas Annuk ERR-ile.

"Kindlasti aitas ka see kaasa, et mängijad teadvustasid mängu tähtsust. Nad said aru, mille nimel mängime, kuidas panustada, üksteist aidata ja endast maksimum anda. Et midagi sisse ei jääks. Selles plaanis olen võistkonnaga ülimalt rahul."

Annuki sõnul läheb edaspidi veel raskemaks. "Graafikut arvestades tuleb leida õige vahekord treeningute ja taastumise vahel. Kuu lõpuni suures plaanis palju treenida ei saa. Pigem on mäng, väike taastumine, jälle lennukisse, mäng - kuna kolm nädalat mängime eurosarja ainult väljas."

F-grupis alustas võiduga ka BC Kalev/Cramo, kes oli kodus üle Hollandi klubist Groningeni Donarist 75:65 (17:14, 12:12, 17:15, 29:24).

Alterique Gilbert tõi võitjatele 14 punkti, Martin Dorbek ja Artur Konontšuk lisasid 12 silma. Külaliste kasuks viskasid lätlane Artjom Butjankovs ja ameeriklane Charles Callison 19 punkti.

"Väga väärt võit. FIBA sarjas iga võit on väga tähtis. Kodus eriti, ka punktide vahe luges - võib lõpuks lugemiseks minna," sõnas Dorbek.

"Esimene poolaeg saime kaitses päris hästi pidama. Oligi skoorivaene mäng. Aga lõpuks tipp-topp. Lõpuks 65 lasta - ma arvan, et sinnakanti võikski meie eesmärk olla. Siis tulevad võidud ka, ma arvan."

Dorbeku sõnul on hea kaitse võistkonna identiteedi osa. "Täna esimene poolaeg ja võib-olla ka terve mängu jooksul ei saanud me end rünnakul käima. Aga kaitses surve ja sundida neid eksima - täna mõningal määral see töötas, aga mõningal määral jäime natuke hätta. Esimene veerandaeg pikk lätlane viskas 12."