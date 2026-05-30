Pärnu Vaprus sai taas Nõmme Kaljust jagu

Henri Välja (Vaprus) realiseeris juba neljandal minutil penalti, aga Nikita Ivanov (Kalju) jättis sama võimaluse 23. minutil kasutamata.

Teise värava lõi Välja 52. minutil juba mängust, kuid Mattias Männilaan (Kalju) vähendas 63. minutil vahet. Kalju viigivärava asemel lõi vahetusmees Virgo Vallik üleminutitel aga kodumeeskonna kolmanda tabamuse.

Eelmine mäng oli Pärnu saanud kodus suurelt 1:6 tappa liider Tallinna FCI Levadialt ja peatreener Igor Prinsi sõnul oli meeskonnal vaja tõestada. "Ma arvan, et eelmine mäng sundis natuke kohalike jaoks mängupilti parandama," lausus ta ERR-ile.

"Eelmine mäng oli meil väga kahvatu ja see, mis poisid praegu tegid, oli super. [Esimene] Kalju mäng, esimese poole võitsime, teise kannatasime. Nüüd oli 90 minutit pluss mängu. Suutsime palliga olla ja kaitses see töö, mis nad ära tegid - kutid olid väga tublid."

Laupäevasest mängust jäi silma Henri Välja keskringist löödud värav Henri Perki (Kalju) selja taha. "Enne päris mängu ka rääkisime, et Perk päris palju seikleb ringi. Mingi info oli tal [Väljal] käes. Tema asi oli seda märagata ja ära kasutada. Superlahendus muidugi," rõõmustas Prins.

Kalju mängija Martin Männilaane sõnul jäi neil puudu teravusest vastaste värava lähistel. "Me ei leidnud neid valikuid. Eelkõige esimesel poolajal. Teisel poolajal saime palli käima, surusime rohkem. Meie mängu oli rohkem näha, domineerisime," selgitas ta.

"Aga Pärnu eikuskilt tuli teise väravaga ja siis oli neil veel mugavam. Kuigi saime ühe tagasi löödud, siis kolmas oli jällegi... ma ei taha halvasti öelda, aga vähestest võimalustest lõid ikkagi kolm ära."

Teises kell 14.30 alanud kohtumises alistas Harju JK Laagri kodus JK Narva Transi 3:0 (34., 64. Karel Eerme, 89. Marten Kelement).

Enne mängu

Kalju ja Vaprus kohtusid esimest korda sel hooajal 26. aprillil, mil Vaprus Hiiu mändide all 2:1 võidu vormistas. Laupäeval avaneb nõmmekatel võimalus suvepealinnas revanš võtta.

"Mäletame hästi, kuidas eelmine mäng Pärnuga lõppes, ning teame, et nende kodus ei saa kerge olema. Oleme teinud omad järeldused ja valmistume korduskohtumiseks täie keskendumisega. Anname endast kõik, et tuua kolm punkti Hiiule," sõnas esimeses kohtumises Kalju värava löönud Mihhail Orlov.

Vaprus läks eelmises mänguvoorus tabeliliidri Levadia vastu kolmandal minutil juhtima, aga oli kümme minutit hiljem juba 1:3 kaotusseisus ning jäi lõpuks alla tulemusega 1:6. "Tuleb väga hea ja võituslik mäng, kus anname endast kõik, et jätta kolm punkti koju. Ootame kõiki Vapraid Karusid väljaku äärde meile kaasa elama," ütles Pärnu ründaja Joosep Põder.

Kalju (28 p) on võitnud oma viimased kaks kohtumist ning üritab kindlustada teist kohta, reedel Nõmme Unitedi alistanud Tallinna FC Flora (27 p) jääb ainult punkti kaugusele. Kalju jaoks on iga võit praegu oluline, sest Levadia (33 p) on saavutanud tabelis viiepunktilise edu ja kohtub ise laupäeval Tartu Tammekaga.

Vaprus on kogunud sel hooajal 16 punkti ning istub ühel pulgal nii Harju Laagri kui ka Tartu Tammekaga.