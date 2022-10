Maailma esireket pääses Ostravas esimesena veerandfinaali

Swiatek läks esimeses setis geimidega 3:0 ette, kuid austraallannal oli vastus olemas ning seisult 4:1 suutis Tomljanovic võtta kolm geimivõitu järjest, viigistades sellega seisu. Maailma esireket pani seti lõpus siiski oma paremuse maksma ning võitis selle 7:5.

Teises setis pidi Tomljanovic viigiseisult 2:2 mängu katkestama, kuna tundis oma põlves valu.

"Mängisime Torontos ja ma nägin USA lahtistel, kui hästi Ajla mängis. Tundub, et tal on hea vorm ja ta mängib aina paremini. See oli suurepärane matš, kuid väga kahju, et midagi sellist juhtus – ma loodan, et ta paraneb kiiresti," sõnas Swiatek pärast mängu.

Poolatar jääb oma veerandfinaali vastast ootama mängust Caty McNally (WTA 151.) ja Karolina Muchova (WTA 189.) vahel.