Kvitova alistas kodusel turniiril Badosa ning pääses veerandfinaali

Kaks tundi ja kolm minutit kestnud matšis oli Kvitoval kasutada kaheksa matšpalli, millest viimase ta realiseeris.

Kvitova jõudis sel hooajal viiendat korda veerandfinaali ning Badosa alistamine tähendas seda, et tšehhitar sai sel hooajal kolmanda võidu maailma top 5 hulka kuuluva reketi üle.

"Kogu matš, iga punkt oli väga-väga tasavägine," sõnas Kvitova pärast matši. "Paula mängis tõesti suurepäraselt. Üksteist murda oli väga raske, kuid teises setis tegime seda paar korda," lisas Kvitova.

Järgmises ringis kohtub Kvitova kas Aliaksandra Sasnovitši (WTA 31.) või Elena Rõbakinaga (WTA 26.).

